Для відпочинку цьогоріч основними напрямками стали Карпати та морські курорти. Про це свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

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Які основні напрямки відпочинку в Україні

За останні 2 роки Україною подорожували лише 32 % опитаних громадян. Мандрували переважно молодше покоління, з вищим рівнем доходу та власним авто. Між гірським та морським відпочинком не невеликим відривом виграють Карпати. За цей вид активностей проголосувало 55% респондентів.

Також українці їхали:

  • до природних пам’яток – 37%,
  • цікавих міст України – 26%,
  • місць історичних подій, битв – 17%.