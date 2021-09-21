Для відпочинку цьогоріч основними напрямками стали Карпати та морські курорти. Про це свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

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Які основні напрямки відпочинку в Україні

За останні 2 роки Україною подорожували лише 32 % опитаних громадян. Мандрували переважно молодше покоління, з вищим рівнем доходу та власним авто. Між гірським та морським відпочинком не невеликим відривом виграють Карпати. За цей вид активностей проголосувало 55% респондентів.

Також українці їхали:

до природних пам’яток – 37%,

цікавих міст України – 26%,

місць історичних подій, битв – 17%.

Зверніть увагу! Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" 10 – 13 вересня 2021 року. Телефоном опитали 3 000 повнолітніх громадян України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 1,8%.