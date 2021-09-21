Для отдыха в этом году основными направлениями стали Карпаты и морские курорты. Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".
Интересно Тысячи людей на пляжах: бархатный сезон в Одессе привлекает туристов
Каковы основные направления отдыха в Украине
За последние 2 года по Украине путешествовали лишь 32% опрошенных граждан. Ездили в основном молодые люди, с высоким уровнем дохода и собственным авто. Между горным и морским отдыхом с ненебольшим отрывом выигрывают Карпаты. За этот вид активностей проголосовало 55% респондентов.
Также украинцы ехали:
- к природным достопримечательностям – 37%,
- интересных городов Украины – 26%,
- мест исторических событий, сражений – 17%.