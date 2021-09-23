Эти места касаются не только областного центра, но и известных локаций вокруг. Кстати, здесь стоит не только смотреть, но и наслаждаться!

К слову Бастион над Днестром, который никогда не брали штурмом: интересные факты о Хотинской крепости

Краеведческий музей

Нет, это не скучное место в Полтаве. Даже наоборот! Здесь есть скелет одного из крупнейших мамонтов, а здание раньше была земской управой. Невероятный фасад краеведческого музея построили в 1908 году. Проект сооружения в стиле украинского модерна разработал художник и архитектор Василий Кричевский.



Краеведческий музей в Полтаве / Фото с правительственного сайта Полтавы

Диканька

Это место известна по произведениям Николая Гоголя. Однако искать именно тот хутор не советуем – лучше поехать к Кочубеевским дубам и насладиться национальным парком вокруг. Вероятно именно эти природные красоты вдохновили писателя описать их в своих произведениях.



Озеро в Диканьке / Фото "Дримба"

В столицу гончарства

Опишня – главный центр современного украинского гончарства. Он расположен рядом с Диканькой. Здесь можно и сувениров прикупить можно и сделать их собственноручно в одной из гончарных мастерских.



Посетите Опишню / Фото "Полтава 365"

Водный курорт

Миргород издавна известен минеральными целебными водами. Они имеют уникальный химический хлоридно-натриевый состав. Вода имеет приятный освежающий вкус и рекомендуется при хронических гастритах, заболеваниях печени, сахарном диабете.



Миргород з высоты птичьего полета / Фото "Санатории Украины"

Украинские пирамиды в Березневой Рудци

Село неподалеку Пирятина большинства туристов известен тем, что здесь находится одна из нескольких пирамид, построенных на Полтавщине. И их точно стоит увидеть!



Пирамида-усыпальница Закревских на Полтавщине​ / Фото IGotoWorld

Важно! С Полтавщины голодным еще никто не уезжал. Поэтому независимо от маршрута – насладитесь местными галушками. Рассказывать о них не будем, потому что их нужно хотя бы раз попробовать!