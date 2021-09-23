Эти места касаются не только областного центра, но и известных локаций вокруг. Кстати, здесь стоит не только смотреть, но и наслаждаться!
К слову Бастион над Днестром, который никогда не брали штурмом: интересные факты о Хотинской крепости
Краеведческий музей
Нет, это не скучное место в Полтаве. Даже наоборот! Здесь есть скелет одного из крупнейших мамонтов, а здание раньше была земской управой. Невероятный фасад краеведческого музея построили в 1908 году. Проект сооружения в стиле украинского модерна разработал художник и архитектор Василий Кричевский.
Краеведческий музей в Полтаве / Фото с правительственного сайта Полтавы
Диканька
Это место известна по произведениям Николая Гоголя. Однако искать именно тот хутор не советуем – лучше поехать к Кочубеевским дубам и насладиться национальным парком вокруг. Вероятно именно эти природные красоты вдохновили писателя описать их в своих произведениях.
Озеро в Диканьке / Фото "Дримба"
В столицу гончарства
Опишня – главный центр современного украинского гончарства. Он расположен рядом с Диканькой. Здесь можно и сувениров прикупить можно и сделать их собственноручно в одной из гончарных мастерских.
Посетите Опишню / Фото "Полтава 365"
Водный курорт
Миргород издавна известен минеральными целебными водами. Они имеют уникальный химический хлоридно-натриевый состав. Вода имеет приятный освежающий вкус и рекомендуется при хронических гастритах, заболеваниях печени, сахарном диабете.
Миргород з высоты птичьего полета / Фото "Санатории Украины"
Украинские пирамиды в Березневой Рудци
Село неподалеку Пирятина большинства туристов известен тем, что здесь находится одна из нескольких пирамид, построенных на Полтавщине. И их точно стоит увидеть!
Пирамида-усыпальница Закревских на Полтавщине / Фото IGotoWorld