Наприклад, село, в якому розташовувалась стоянка кроманьйонців. Або – населений пункт, де створили музей гончарного мистецтва. Редакція Travel24 знайшла 3 цікаві локації, які варто відвідати.
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Мезин, Чернігівська область
Що подивитись:
- Мезинський національний природний парк,
- стоянка кроманьйонців,
- Археологічний музей.
Мезин – це мальовниче село на березі Десни.
На початку XX століття тут знайшли знамениту стоянку первісних людей епохи пізнього палеоліту. Про це свідчили предмети побуту, які не мають аналогів у світі. Крім того, подвір’я музею прикрашає справжня кістка мамонта.
Археологічний музей в Мезині / Фото "Челайн"
Мошни, Черкаська область
Що подивитись:
- дерев'яні будівлі Городецького,
- Спасо-Преображенська церква Торрічеллі,
- наймолодший музей ім. Т. Шевченка.
Це село своєрідна архітектурна схованка. По-перше, в центрі селища стоїть незвична Свято-Преображенська церква. Проєкт будівлі розробив італійський архітектор Джорджо Торрічеллі в середині XIX століття.
По-друге, тут зберігся дерев’яний будинок архітектора Владислава Городецького. (Це митець, який спроєктував "Будинок з химерами" у Києві).
І третє, теж архітектурне – це єдине, крім Запоріжжя місце, де будували козацькі "Чайки".
Опішня, Полтавська область
Що подивитись:
- Національний музей українського гончарства,
- Музей родини Кричевських,
- Музей борщу.
Опішня вважається столицею гончарства в Україні. Тут не просто займалися керамікою з давніх-давен, але й пронесли традиції та майстерність крізь віки у сучасність. Так утворився Національний музей українського гончарства – найбільший у Європі!
Нещодавно тут відкрили й музей борщу, аби туристи їхали не тільки натхненними, але й ситими. Тут розповідають історію цієї страви, діляться секретами та еволюцією рецептів.