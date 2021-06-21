Например, село, в котором располагалась стоянка кроманьонцев. Или - населенный пункт, где создали музей гончарного искусства. Редакция Travel24 нашла 3 интересные локации, которые стоит посетить.
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Мезин, Черниговская область
Что посмотреть:
- Мезенский национальный природный парк,
- стоянка кроманьонцев,
- Археологический музей.
Мезин – это живописное село на берегу Десны.
В начале XX века здесь нашли знаменитую стоянку первобытных людей эпохи позднего палеолита. Об этом свидетельствовали предметы быта, которые не имеют аналогов в мире. Кроме того, двор музея украшает настоящая кость мамонта.
Археологический музей в Мезине / Фото "Челайн"
Мошны, Черкасская область
Что посмотреть:
- деревянные здания Городецкого,
- Спасо-Преображенская церковь Торричелли,
- самый молодой музей им. Т. Шевченко.
Это село – своеобразный архитектурный тайник. Во-первых, в центре поселка стоит необычная Свято-Преображенская церковь. Проект здания разработал итальянский архитектор Джорджо Торричелли в середине XIX века.
Во-вторых, здесь сохранился деревянный дом архитектора Владислава Городецкого. (Это художник, который спроектировал "Дом с призраками" в Киеве).
И третье, тоже архитектурное – это единственное, кроме Запорожья место, где строили казацкие "Чайки".
Опошня, Полтавская область
Что посмотреть:
- Национальный музей украинского гончарства,
- Музей семьи Кричевських,
- Музей борща.
Опошня считается столицей гончарства в Украине. Здесь не просто занимались керамикой с давних времен, но и пронесли традиции и мастерство сквозь века в современность. Так образовался Национальный музей украинского гончарства – крупнейший в Европе!
Недавно здесь открыли и музей борща, чтобы туристы ехали не только вдохновенными, но и сытыми. Рассказывают историю этого блюда, делятся секретами и эволюцией рецептов.