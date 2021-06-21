Например, село, в котором располагалась стоянка кроманьонцев. Или - населенный пункт, где создали музей гончарного искусства. Редакция Travel24 нашла 3 интересные локации, которые стоит посетить.

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Мезин, Черниговская область

Что посмотреть:

Мезенский национальный природный парк,

стоянка кроманьонцев,

Археологический музей.

Мезин – это живописное село на берегу Десны.

В начале XX века здесь нашли знаменитую стоянку первобытных людей эпохи позднего палеолита. Об этом свидетельствовали предметы быта, которые не имеют аналогов в мире. Кроме того, двор музея украшает настоящая кость мамонта.



Археологический музей в Мезине / Фото "Челайн"

Мошны, Черкасская область

Что посмотреть:

деревянные здания Городецкого,

Спасо-Преображенская церковь Торричелли,

самый молодой музей им. Т. Шевченко.

Это село – своеобразный архитектурный тайник. Во-первых, в центре поселка стоит необычная Свято-Преображенская церковь. Проект здания разработал итальянский архитектор Джорджо Торричелли в середине XIX века.

Во-вторых, здесь сохранился деревянный дом архитектора Владислава Городецкого. (Это художник, который спроектировал "Дом с призраками" в Киеве).

И третье, тоже архитектурное – это единственное, кроме Запорожья место, где строили казацкие "Чайки".

Опошня, Полтавская область

Что посмотреть:

Национальный музей украинского гончарства,

Музей семьи Кричевських,

Музей борща.

Опошня считается столицей гончарства в Украине. Здесь не просто занимались керамикой с давних времен, но и пронесли традиции и мастерство сквозь века в современность. Так образовался Национальный музей украинского гончарства – крупнейший в Европе!

Недавно здесь открыли и музей борща, чтобы туристы ехали не только вдохновенными, но и сытыми. Рассказывают историю этого блюда, делятся секретами и эволюцией рецептов.