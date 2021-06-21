Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку місць, куди можна поїхати в червні. Повірте, щоб ви не обрали – емоції зашкалюватимуть.

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Бакота

Чудове місце для літньої мандрівки! Вона розташована на території Національного природного парку "Подільські Товтри". Півстоліття тому жителів виселили, а село затопили, щоб побудувати водосховище для гідроелектростанції. Тому офіційно – його немає на карті.

Фантастичні пейзажі, пляжі та залишки скельного монастиря приваблюють сюди тисячі туристів. Також тут можна оглянути кам'яну скелю на березі Дністра – таємничу гору Курник, й піти на оглядовий майданчик з видом на Дністер і саму скелю.

Дземброня

Найбільш високогірне село нашої країни відмінно підходить для старту захопливої подорожі мальовничим Чорногірським хребтом. Тиша, чисте гірське повітря, розкішні види, ліси, полонини – це і не тільки приваблює до села Дземброня туристів буквально з усієї України.

Його не можна порівняти ні з чим, адже воно ні на що не схоже. Сюди їдуть люди в пошуках істини, спокою та абсолютної краси.

Озеро Сиваш

Одне з найпопулярніших озер в Україні розташоване у Херсонській області. Кажуть, що озеро – це залишки стародавнього Лемурійського моря.

Його часто називають Мертвим морем України, адже вода тут виштовхує на поверхню – потонути не вдасться. Лемурійське озеро має цілющі характеристики та величезний вміст мінералів. Це неймовірно гарне місце відрізняється від інших озер своїм насиченим рожевим кольором.

Витачів

Про це місце майже ніхто не знає… Проте тут відкривається унікальний краєвид на Дніпро, який недоступний для більшості людей. Всього за 38 кілометрів від Києва можна поспостерігати за пташками й помилуватися річкою.

Тут майже ніколи немає туристів, і природа – абсолютно незаймана. Це дає можливість побути наодинці з собою та розчинитися в навколишній флорі.

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Мігейські пороги

Поціновувачам екстриму в червні варто вирушити на Південний Буг. Найцікавіша й екстремальніша ділянка – Мігейські пороги. Гірський край серед степових просторів ще називають маленькою Швейцарією.

Ці місця приваблюють любителів рафтингу і водного слалому. Рафтинг Південним Бугом підходить і початківцям-екстремалам: на відміну від гірських карпатських річок, вода тут не крижана, а тепла.

Кінбурнська коса

Це півострів у Чорному морі протяжністю 45 кілометрів , де на вас чекають білосніжні піщані пляжі, аромат хвойного лісу і дикі степи з різнотрав'ям. Навесні та влітку Кінбурнська коса радує відвідувачів квітковими луками, дикими болотними та блошиними орхідеями, заростями оливкових кущів.

Також це прекрасні місця для фотополювання: зможете побувати на екскурсії у місцях, де живуть білі чаплі, рожеві пелікани, побачити дикий велетенський ліс.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях).



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки! ​