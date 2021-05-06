Село Дземброня (Івано-Франківська область, а конкретніше – Верховинський район) не можна порівняти ні з чим, адже воно ні на що не схоже. Сюди їдуть люди в пошуках істини, спокою та абсолютної краси. Цей населений пункт знаходиться на кордоні з Румунією, тому з однієї з вершин можна побачити іншу країну. Протяжність села не перевищує 10 кілометрів і тут проживає близько 250 людей. Завдяки зеленому туризму, село процвітає, потреби виїжджати з нього у жителів просто немає. Також тут займаються скотарством і лісовою промисловістю.



Село Дземброня / Фото: uk.wikipedia.org

Дземброня вважається найбільш високогірним селом нашої країни. На Чорногірському хребті розкинуті окремі будинки місцевих жителів, один з яких побудований на висоті понад 1 кілометр над рівнем моря.

Попри віддаленість у Дземброні побували В. Стефаник, Л. Українка, С. Параджанов. Ходять чутки, що саме тутешня особлива атмосфера надихнула останнього на знімання кінокартини "Тіні забутих предків". За стільки часу селу вдалося не втратити самобутню культуру, тут можна побачити унікальні місцеві традиції.

Трохи історії

Починаючи з 1928 року є свідчення про існування громади Дземброня. Відомо, що в 1939 році цей населений пункт нараховував 1750 людей. Коли відбулося приєднання до СРСР село перейменували на Берестечко, проте жителі дружно ігнорували це нововведення. Тому у 2009 році за допомогою місцевого референдуму населеному пункту повернули колишню назву. Сьогодні Дземброня входить до складу Карпатського національного парку.

Легенди та версії походження назви села

Первісна назва села – Берестецька Дземброня. Незвично, чи не так? З цією назвою пов'язано відразу декілька легенд.

У XVII столітті саме через Дземброню пролягав шлях, що з'єднував Чехословаччину, Польщу та Румунію. На його перетині слуги польського пана раптово втратили його дочку Броніславу. Поляки шукали її околицями, вигукуючи приблизно наступне: "Гдзе Броня?" Якщо врахувати, що Дзембронею іменуються також гора і річка, можна зробити висновок: шукали вони дочку пана довго.



Історія села Дземброня / Фото: img.lookmytrips.com

Інша ж не обійшлася без карпатської містики. Начебто назва села походить від слова "свято" (dzemborin) угорського походження. Виникло воно через те, що влітку в день сонцестояння поруч із селом місцеві мольфари здійснювали жертвоприношення білого бичка. Ще одна версія заснована на тому, що в місцевих лісах водилися зубри, це вирішили зобразити в назві населеного пункту.

Яка версія справжня – ми навряд чи дізнаємося. Головне, що тут гостинна атмосфера і хочеться відзначити цікавий лагідний діалект.