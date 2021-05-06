Воно ідеально підходить для старту захопливої подорожі мальовничим Чорногірським хребтом. Тиша, чисте гірське повітря, розкішні види, ліси, полонини, розвинена інфраструктура – це і не тільки приваблює до села Дземброня туристів буквально з усієї України.
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Опис
Село Дземброня (Івано-Франківська область, а конкретніше – Верховинський район) не можна порівняти ні з чим, адже воно ні на що не схоже. Сюди їдуть люди в пошуках істини, спокою та абсолютної краси. Цей населений пункт знаходиться на кордоні з Румунією, тому з однієї з вершин можна побачити іншу країну. Протяжність села не перевищує 10 кілометрів і тут проживає близько 250 людей. Завдяки зеленому туризму, село процвітає, потреби виїжджати з нього у жителів просто немає. Також тут займаються скотарством і лісовою промисловістю.
Село Дземброня / Фото: uk.wikipedia.org
Дземброня вважається найбільш високогірним селом нашої країни. На Чорногірському хребті розкинуті окремі будинки місцевих жителів, один з яких побудований на висоті понад 1 кілометр над рівнем моря.
Попри віддаленість у Дземброні побували В. Стефаник, Л. Українка, С. Параджанов. Ходять чутки, що саме тутешня особлива атмосфера надихнула останнього на знімання кінокартини "Тіні забутих предків". За стільки часу селу вдалося не втратити самобутню культуру, тут можна побачити унікальні місцеві традиції.
Трохи історії
Починаючи з 1928 року є свідчення про існування громади Дземброня. Відомо, що в 1939 році цей населений пункт нараховував 1750 людей. Коли відбулося приєднання до СРСР село перейменували на Берестечко, проте жителі дружно ігнорували це нововведення. Тому у 2009 році за допомогою місцевого референдуму населеному пункту повернули колишню назву. Сьогодні Дземброня входить до складу Карпатського національного парку.
Легенди та версії походження назви села
Первісна назва села – Берестецька Дземброня. Незвично, чи не так? З цією назвою пов'язано відразу декілька легенд.
- У XVII столітті саме через Дземброню пролягав шлях, що з'єднував Чехословаччину, Польщу та Румунію. На його перетині слуги польського пана раптово втратили його дочку Броніславу. Поляки шукали її околицями, вигукуючи приблизно наступне: "Гдзе Броня?" Якщо врахувати, що Дзембронею іменуються також гора і річка, можна зробити висновок: шукали вони дочку пана довго.
Історія села Дземброня / Фото: img.lookmytrips.com
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Інша ж не обійшлася без карпатської містики. Начебто назва села походить від слова "свято" (dzemborin) угорського походження. Виникло воно через те, що влітку в день сонцестояння поруч із селом місцеві мольфари здійснювали жертвоприношення білого бичка.
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Ще одна версія заснована на тому, що в місцевих лісах водилися зубри, це вирішили зобразити в назві населеного пункту.
Яка версія справжня – ми навряд чи дізнаємося. Головне, що тут гостинна атмосфера і хочеться відзначити цікавий лагідний діалект.
Що цікавого поблизу
Тут тече Черемош, тобто можна зайнятися екстремальним рафтингом. Поруч височать Вухатий Камінь та знаменита вершина Піп Іван, видніється напівзруйнована стара польська обсерваторія "Білий слон", яка була побудована на висоті 2028 метрів. У цьому краї розташована полонина Смотрич, яка по праву вважається однією з найбільш мальовничих з тих, що є в Карпатах. Тут не тільки народжується туман, але й підіймається сонце і є "відьомський ліс". Люди вірять, що це місце дивовижної та надприродної сили.
Дземброня / Фото: uk.wikipedia.org
Також тут є монастир Василіанів, який сьогодні називають українським Афоном. У ньому можна отримати необхідне духовне очищення та усамітнення. У храмі знаходиться унікальний іконостас, оскільки його ікони написані прямо на склі.
На південному заході протікає струмок Мунчель, тут розташовані прекрасні Дзембронські (Смотрицькі) водоспади. Висота цього дива природи досягає 100 метрів, а найвищого каскаду – 10 метрів.
На півночі видніються полонини, тут можна вдосталь помилуватися прекрасним Чорногірським хребтом, влаштувати фотосесію. Саме в Дземброні починаються численні захопливі пішохідні маршрути.
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Як дістатися
Дземброня віддалене від ключових транспортних артерій. Потрапити сюди складно. Найлегше їхати на особистому автомобілі. Але варто враховувати, що дороги тут переважно ґрунтові, вони підходять тільки для машин зі значною прохідністю.
В іншому випадку потрібно сісти на автобус, який прямує з Івано-Франківська до села Ільці. Тут нормальна траса закінчується. Від Ільців до Дземброні залишається 12 кілометрів, їх потрібно проїхати на автобусі або піймавши попутку. Але є ризик, що громадський транспорт буде переповнений, і в нього можна просто не влізти. Чи варто це таких транспортних пригод? Так!