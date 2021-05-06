Оно идеально подходит для старта увлекательного путешествия живописным Черногорским хребтом. Тишина, чистый горный воздух, роскошные виды, леса, луга, развитая инфраструктура – это и не только привлекает к селу Дземброня туристов буквально со всей Украины.
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Описание
Село Дземброня (Ивано-Франковская область, а конкретнее – Верховинский район) нельзя сравнить ни с чем, ведь оно ни на что не похоже. Сюда едут люди в поисках истины, спокойствия и абсолютной красоты. Этот населенный пункт находится на границе с Румынией, поэтому с одной из вершин можно увидеть другую страну. Протяженность села не превышает 10 километров и здесь проживает около 250 человек. Благодаря зеленому туризму, село процветает, потребности выезжать из него у жителей просто нет. Также здесь занимаются скотоводством и лесной промышленностью.
Село Дземброня / Фото: uk.wikipedia.org
Дземброня считается самым высокогорным селом нашей страны. На Черногорском хребте раскинуты отдельные дома местных жителей, один из которых построен на высоте более 1 километр над уровнем моря.
Несмотря на удаленность в Дземброни побывали В. Стефаник, Л. Украинка, С. Параджанов. Ходят слухи, что именно здешняя особая атмосфера вдохновила последнего на съем кинокартины "Тени забытых предков". За столько времени селу удалось не потерять самобытную культуру, здесь можно увидеть уникальные местные традиции.
Немного истории
Начиная с 1928 года есть свидетельство о существовании общины Дземброня. Известно, что в 1939 году этот населенный пункт насчитывал 1750 человек. Когда произошло присоединение к СССР село переименовали в Берестечко, однако жители дружно игнорировали это нововведение. Поэтому в 2009 году с помощью местного референдума населенному пункту вернули прежнее название. Сегодня Дземброня входит в состав Карпатского национального парка.
Легенды и версии происхождения названия села
Первоначальное название села – Берестецкая Дземброня. Необычно, не правда ли? С этим названием связано сразу несколько легенд.
- В XVII веке именно через Дземброню пролегал путь, соединявший Чехословакию, Польшу и Румынию. По его пересечении слуги польского пана внезапно потеряли его дочь Бронислава. Поляки искали ее окрестностями, выкрикивая примерно следующее: "Гдзе Броня?" Если учесть, что Дземброней именуются также гора и река, можно сделать вывод: они искали дочь господина долго.
История села Дземброня / Фото: img.lookmytrips.com
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Другая не обошлась без карпатской мистики. Вроде как бы название села происходит от слова "праздник" (dzemborin) венгерского происхождения. Возникло оно из-за того, что летом в день солнцестояния рядом с селом местные мольфары осуществляли жертвоприношения белого бычка.
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Еще одна версия основана на том, что в местных лесах водились зубры, это решили изобразить в названии населенного пункта.
Какая версия настоящая – мы вряд ли узнаем. Главное, что здесь гостеприимная атмосфера и хочется отметить интересный мягкий диалект.
Что интересного вблизи
Здесь течет Черемош, то есть можно заняться экстремальным рафтингом. Рядом возвышаются Ушастый Камень и знаменитая вершина Поп Иван, виднеется полуразрушенная старая польская обсерватория "Белый слон", которая была построена на высоте 2028 метров. В этом крае расположена горная Смотрич, которая по праву считается одной из самых живописных из тех, что есть в Карпатах. Здесь не только рождается туман, но и поднимается солнце и есть "ведьмин лес". Люди верят, что это место удивительной и сверхъестественной силы.
Дземброня / Фото: uk.wikipedia.org
Также здесь есть монастырь Василианов, который сегодня называют украинским Афоном. В нем можно получить необходимое духовное очищение и уединения. В храме находится уникальный иконостас, поскольку его иконы написаны прямо на стекле.
На юго-западе протекает ручей Мунчель, здесь расположены прекрасные Дзембронские (Смотрицкие) водопады. Высота этого чуда природы достигает 100 метров, а самого каскада – 10 метров.
На севере виднеются луга, здесь можно вдоволь полюбоваться прекрасным Черногорским хребтом, устроить фотосессию. Именно в Дземброни начинаются многочисленные увлекательные пешеходные маршруты.
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Как добраться
Дземброня отдаленное от ключевых транспортных артерий. Попасть сюда сложно. Легче всего ехать на личном автомобиле. Но стоит учитывать, что дороги здесь в основном грунтовые, они подходят только для машин со значительной проходимостью.
В противном случае нужно сесть на автобус, следующий из Ивано-Франковска в село Ильцы. Здесь нормальная трасса заканчивается. От Ильцов к Дземброни остается 12 километров, их нужно проехать на автобусе или поймав попутку. Но есть риск, что общественный транспорт будет переполнен, и в него можно просто не влезть. Стоит ли это таких транспортных происшествий? Да!