

Село Дземброня / Фото: uk.wikipedia.org

Дземброня считается самым высокогорным селом нашей страны. На Черногорском хребте раскинуты отдельные дома местных жителей, один из которых построен на высоте более 1 километр над уровнем моря.

Несмотря на удаленность в Дземброни побывали В. Стефаник, Л. Украинка, С. Параджанов. Ходят слухи, что именно здешняя особая атмосфера вдохновила последнего на съем кинокартины "Тени забытых предков". За столько времени селу удалось не потерять самобытную культуру, здесь можно увидеть уникальные местные традиции.

Немного истории

Начиная с 1928 года есть свидетельство о существовании общины Дземброня. Известно, что в 1939 году этот населенный пункт насчитывал 1750 человек. Когда произошло присоединение к СССР село переименовали в Берестечко, однако жители дружно игнорировали это нововведение. Поэтому в 2009 году с помощью местного референдума населенному пункту вернули прежнее название. Сегодня Дземброня входит в состав Карпатского национального парка.

Легенды и версии происхождения названия села

Первоначальное название села – Берестецкая Дземброня. Необычно, не правда ли? С этим названием связано сразу несколько легенд.

В XVII веке именно через Дземброню пролегал путь, соединявший Чехословакию, Польшу и Румынию. По его пересечении слуги польского пана внезапно потеряли его дочь Бронислава. Поляки искали ее окрестностями, выкрикивая примерно следующее: "Гдзе Броня?" Если учесть, что Дземброней именуются также гора и река, можно сделать вывод: они искали дочь господина долго.



История села Дземброня / Фото: img.lookmytrips.com

Другая не обошлась без карпатской мистики. Вроде как бы название села происходит от слова "праздник" (dzemborin) венгерского происхождения. Возникло оно из-за того, что летом в день солнцестояния рядом с селом местные мольфары осуществляли жертвоприношения белого бычка. Еще одна версия основана на том, что в местных лесах водились зубры, это решили изобразить в названии населенного пункта.

Какая версия настоящая – мы вряд ли узнаем. Главное, что здесь гостеприимная атмосфера и хочется отметить интересный мягкий диалект.

Что интересного вблизи

Здесь течет Черемош, то есть можно заняться экстремальным рафтингом. Рядом возвышаются Ушастый Камень и знаменитая вершина Поп Иван, виднеется полуразрушенная старая польская обсерватория "Белый слон", которая была построена на высоте 2028 метров. В этом крае расположена горная Смотрич, которая по праву считается одной из самых живописных из тех, что есть в Карпатах. Здесь не только рождается туман, но и поднимается солнце и есть "ведьмин лес". Люди верят, что это место удивительной и сверхъестественной силы.