Джуринский водопад считается одним из самых живописных и интересных мест Тернопольщины. В этой статье узнаете все о нем: описание, характеристику и как доехать.

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История водопада

Существует несколько версий появления Джуринского водопада:

Первая версия утверждает, что его создали во время перестройки замка на дворец тогдашние владельцы, польские шляхтичи Понинские. Якобы они разбили огромный ландшафтный парк и искусственно создали водопад, чтобы его украсить. Местные же жители любят рассказывать старую легенду о том, как во время нападений неприятельских сил турок, горожане прятались в стенах средневековой Червоноградской крепости. Вода из реки Джурин омывала замок со всех сторон. Зная это, враг хитро изменил русло, так что неприступная цитадель осталась без жизненно важного источника. Следствием этого стали удивительные каскады водопадов, высота которых достигает нескольких метров.

Описание

Сегодня Джуринский водопад достигает 16 метров, а в ширину – до 20. Количество воды, стекающей тремя каскадами огромна: местами можно подойти близко, и шум будет настолько сильным, что вы не сможете услышать тех, кто рядом.

Как и все крупные водопады, Джуринский пользуется популярностью у туристов, поэтому лучше посетить его утром. Водопад видно с другой стороны реки. Просто перейдите мост на вершине водопада.

Местность водопада

Долина очень интересная и напоминает место падения большого метеорита, хотя доказательств этого наблюдения нет.

На холме посреди долины есть руины великолепного Червоноградского замка (1820). Дорога к нему проходит через детский лагерь. В отличие от большинства руин на территории Украины, руины Червонограда очень живописны. Конечно, они опасны, но одновременно привлекательные, вызывающие желание исследовать каждый отдельный участок замка.

Хотя замок и называется Червоноград ("град" означает "город"), в этом месте уже нет города. После Второй мировой войны он исчез с лица земли, остались только две заброшенные башни, хранящие память об исторических событиях 12 – 13 веков.

Как добраться до Джуринского водопада?

Кстати, путь к водопаду непростой. Если вы едете на машине, то можете спуститься с главной дороги, если погода хорошая. Если находитесь в организованной группе, вам придется пойти вниз, а затем подняться на обратном пути. Но имейте в виду, что дорога в долину непростая, особенно если приходится проезжать мимо других машин. А если нет внедорожника, то лучше оставьте свою машину на дороге вверху.

Обратите внимание, что на это место нет указателей, поэтому найти его может быть трудно. Самый простой способ – добраться до села Нырков, а потом спросить у местных жителей о пути.