Лемурийское озеро расположено на Херсонщине. И хотя в Херсоне есть много чудес и достопримечательностей, одним из самых популярных является розовое озеро.

История Лемурийского озера

Оно появилось после 1970-х, когда военный самолет, полный боеприпасов, взорвался на место, где сейчас озеро, создав 40-метровую яму, со временем заполненную розовой водой.

После этой аварии спасатели продолжили углублять ров до 18 метров в ширину. Они сделали это для того, чтобы собрать остатки взрыва. После того как остатки были собраны, воронку наполнили водой, которая в итоге стала намного более соленой, чем где-либо в Украине.

Однако существует еще одна легенда – озером считаются остатки легендарного Лемурийского моря, существовавшего здесь миллионы лет назад.

На самом деле Лемурийское озеро – это Западный Сиваш, отделенный центральной дамбой Кугаран.

Интересные факты о Лемурийском озере

Мертвое море Украины гораздо соленое израильского – весь запас соли в заливе превышает 200миллионов тонн и его концентрация в воде достигает 35%, тогда как в Мертвом море она составляет лишь 27 – 30%. Вода здесь такая соленая, что в ней невозможно утонуть. Лемурийское – не единственное розовое озеро в Украине. К таковым относятся Солонец-Тузлы, Геническе, Кинбурнская коса, Зябливское и Куяльницкий лиман. Большинство расположено в Херсонской области. Эти розовые озера содержат целебную глину и соль. Местная соленая вода в Украине богата минералами, кислотами, солями хлорида магния и калия, бромид магния, йодид натрия.

Уровень воды в этих озерах составляет около 35% соли, но уровень соли меняется достаточно регулярно. После длительного наблюдения было выявлено, что уровень соли в лимане Куяльника колеблется между 29% и 269%, в зависимости от того, когда проводят измерения. Эти озера даже используются как сырьевая база для соляной промышленности. В древности, в частности, озеро Геническое было местом, где начинался Млечный Путь, а чумаки, фургоны и торговцы везли соль в Украину. Многие из этих озер на самом деле есть соляными копями. Эти шахты добывали соль открытым способом, а затем дистиллировали воду, пока она не превратилась в розовое зерно.

Здешняя вода помогает при лечении хронических заболеваний суставов, кожи, а также заболеваний, связанных с воспалительными процессами.

Почему цвет воды розовый?

Такие озера в Украине получают свой розовый цвет от одноклеточных водорослей, которые называются Dunaliella salina. Когда этот тип водорослей находится под действием солнца, он производит бета-каротин (как в моркови), превращаясь в розовый. Это один из единственных живых организмов, который способен выживать в концентрированном растворе соли. Во время высоких температур цвет этих озер становится еще более насыщенным.

В дополнение к теплу, что углубляет розовый цвет этих озер, вода, испаряется во время жары, затем смешивается с берегом, образуя белый порошок соли. Впоследствии это образуется в кристалл соли или камни различной формы и размеров. Когда солнце отражается от этих образований, они создают "марсианскую" розовую воду.

Температура воды

В течение сезона средняя температура воды не опускается ниже 20 ° C и поэтому подходит для комфортного плавания. Средняя температура воды зимой достигает 2 ° C, весной 13 ° C, летом средняя температура поднимается до 26 ° C, а осенью – 15 ° C.

Как добраться до Лемурийского озера?

Чтобы добраться до розового озера, сначала нужно добраться до Херсона, а уже с него регулярные рейсы в областной центр Чаплинки. Затем нужно пересесть на автобус или такси до села Григорьевка или Ивановка. Но, лучше на собственном автомобиле, дорога, как правило, хорошая.