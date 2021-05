Лемурійське озеро розташоване на Херсонщині. І хоча в Херсоні є багато див та пам'яток, одним з найпопулярніших є рожеве озеро.

Історія Лемурійського озера

Воно з'явилося після 1970-х, коли військовий літак, повний боєприпасів, вибухнув на місце, де зараз є озеро, створивши 40-метрову яму, з часом заповнену рожевою водою.

Після цієї аварії рятувальники продовжили поглиблювати рів до 18 метрів завширшки. Вони зробили це для того, щоб зібрати залишки вибуху. Після того, як рештки були зібрані, лійку наповнили водою, яка в підсумку стала набагато солонішою, ніж де-небудь в Україні.

Проте існує ще одна легенда – озером вважаються залишки легендарного Лемурійського моря, яке існувало тут мільйони років тому.

Насправді ж Лемурійське озеро – це Західний Сіваш, відокремлений центральною дамбою Кугаран.

Цікаві факти про Лемурійське озеро

Мертве море України набагато солоніше за ізраїльське – весь запас солі в затоці перевищує 200 мільйонів тонн і його концентрація у воді сягає до 35%, тоді як у Мертвому морі вона становить лише 27 – 30%. Вода тут така солона, що в ній неможливо потонути. Лемурійське – не єдине рожеве озеро в Україні. До таких належать Солонець-Тузли, Генічеське, Кінбурнська коса, Зяблівське та Куяльницький лиман. Більшість розташована в Херсонській області.

Ці рожеві озера містять цілющу глину і сіль. Місцева солона вода в Україні багата на мінерали, кислоти, солі хлориду магнію та калію, бромід магнію, йодид натрію.

Рівень води в цих озерах становить близько 35% солі, але рівень солі змінюється досить регулярно. Після тривалого спостереження було виявлено, що рівень солі в лимані Куяльника коливається між 29% і 269%, залежно від того, коли проводять виміри. Ці озера навіть використовуються як сировинна база для соляної промисловості. У давнину, зокрема, озеро Генічеське було місцем, де починався Чумацький Шлях, а чумаки, фургони та торговці везли сіль в Україну. Багато з цих озер насправді є соляними копальнями. Ці шахти добували сіль відкритим способом, а потім дистилювали воду, поки вона не перетворилася на рожеве зерно.

Тутешня вода допомагає при лікуванні хронічних захворювань суглобів, шкіри, а також захворювань, пов'язаних із запальними процесами.

Чому колір води рожевий?

Такі озера в Україні отримують свій рожевий колір від одноклітинних водоростей, які називаються Dunaliella salina. Коли цей тип водоростей перебуває під дією сонця, він виробляє бета-каротин (як у моркві), перетворюючись на рожевий. Це один з єдиних живих організмів, який здатний виживати в концентрованому розчині солі. Під час високих температур колір цих озер стає ще більш насиченим.

На додаток до тепла, що поглиблює рожевий колір цих озер, вода, яка випаровується під час спеки, потім змішується з берегом, утворюючи білий порошок солі. Згодом це утворюється у кристал солі або камені різної форми та розмірів. Коли сонце відбивається від цих утворень, вони створюють "марсіанську" рожеву воду.

Температура води

Протягом сезону середня температура води не опускається нижче 20° C і тому підходить для комфортного плавання. Середня температура води взимку досягає 2° C, навесні 13° C, влітку середня температура підіймається до 26° C, а восени – 15° C.

Як дістатися Лемурійського озера?