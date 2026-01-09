Це колишня резиденція славетного козацького роду Апостолів.​ І 24 Канал із посиланням на funtime.com.ua розповість про неї докладніше.

Де козацький рід Муравйових-Апостолів збудував резиденцію на Полтавщині?

Дерев'яний палац у Хомутці, ймовірно, збудував у XVIII столітті майбутній гетьман України Данило Апостол. Та перша згадка про нього датовано дещо пізнішим періодом – мовиться про 1774 рік.

Маєток належав родині Апостолів, представники якої добре прислужилися Україні в різні роки як військові. А розбудували його у другій половині XVIII століття.

Тим часом Апостоли поріднилися з родиною Муравйових, і їхні нащадки почали носити подвійне прізвище. На початку XIX століття маєток перейшов до Івана Муравйова-Апостола – письменника, історика та дипломата, нащадка Данила Апостола за жіночою лінією.

З 1806 року той мешкав у Хомутці, і саме за нього було палац набув сучасних рис, його перебудували у кам'яний. Також було переплановано парк із барокового на пейзажний.​

Палац Муравйових-Апостолів розташований неподалік нинішнього курортного міста Миргород на Полтавщині, за 20 кілометрів від нього. Ця двоповерхова будівля кам'яна та потинькована. Головний вхід підкреслює вежа зі складним дахом, а парадний двір утворюють бічні флігелі з кутовими вежами та мансардним поверхом.​

Гетьманський палац у Хомутці, де жив рід Апостолів / Дивіться фото ukrainian_travels

Цікавий факт: саме тут у 1820-ті роки збиралися майбутні декабристи – Пестель, Лорер, Лунін та брати Муравйови-Апостоли. Садиба стала важливим центром політичних дискусій того часу, що додає їй особливого історичного значення.​

Як зазначає discover.ua, за радянських часів у маєтку зробили агропрофшколу, потім технікум свинарства та ветеринарно-зоологічний технікум. Пізніше облаштували історичний музей, але закрили через аварійний стан будинку.

Парк садиби з залишками бароко оголошено пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.​ Та сам палац, на жаль, поступово руйнується.

А проте це місце дозволяє доторкнутися до історії козацької України. Та побачити, де жив славетний рід Апостолів та де формувалися ідеї майбутніх декабристів.

