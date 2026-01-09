Це колишня резиденція славетного козацького роду Апостолів. І 24 Канал із посиланням на funtime.com.ua розповість про неї докладніше.
Де козацький рід Муравйових-Апостолів збудував резиденцію на Полтавщині?
Дерев'яний палац у Хомутці, ймовірно, збудував у XVIII столітті майбутній гетьман України Данило Апостол. Та перша згадка про нього датовано дещо пізнішим періодом – мовиться про 1774 рік.
Маєток належав родині Апостолів, представники якої добре прислужилися Україні в різні роки як військові. А розбудували його у другій половині XVIII століття.
Тим часом Апостоли поріднилися з родиною Муравйових, і їхні нащадки почали носити подвійне прізвище. На початку XIX століття маєток перейшов до Івана Муравйова-Апостола – письменника, історика та дипломата, нащадка Данила Апостола за жіночою лінією.
З 1806 року той мешкав у Хомутці, і саме за нього було палац набув сучасних рис, його перебудували у кам'яний. Також було переплановано парк із барокового на пейзажний.
Палац Муравйових-Апостолів розташований неподалік нинішнього курортного міста Миргород на Полтавщині, за 20 кілометрів від нього. Ця двоповерхова будівля кам'яна та потинькована. Головний вхід підкреслює вежа зі складним дахом, а парадний двір утворюють бічні флігелі з кутовими вежами та мансардним поверхом.
Гетьманський палац у Хомутці, де жив рід Апостолів / Дивіться фото ukrainian_travels
Цікавий факт: саме тут у 1820-ті роки збиралися майбутні декабристи – Пестель, Лорер, Лунін та брати Муравйови-Апостоли. Садиба стала важливим центром політичних дискусій того часу, що додає їй особливого історичного значення.
Як зазначає discover.ua, за радянських часів у маєтку зробили агропрофшколу, потім технікум свинарства та ветеринарно-зоологічний технікум. Пізніше облаштували історичний музей, але закрили через аварійний стан будинку.
Парк садиби з залишками бароко оголошено пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Та сам палац, на жаль, поступово руйнується.
А проте це місце дозволяє доторкнутися до історії козацької України. Та побачити, де жив славетний рід Апостолів та де формувалися ідеї майбутніх декабристів.
Які ще туристичні магніти Полтавщини варто відвідати кожному?
Це, звісно, сама Полтава – місто, де народився Іван Котляревський. Зараз туристам воно пропонує музей-садибу письменника на Івановій горі, знамениту Білу альтанку з панорамою на Ворсклу та заповідник "Поле Полтавської битви".
А ще Великі Сорочинці – мала батьківщина Миколи Гоголя, де розташований літературно-меморіальний музей письменника. Також тут є один із найкращих зразків церковної архітектури Лівобережжя та українського бароко XVIII століття – Спасо-Преображенська церква.