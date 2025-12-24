Мало хто знає, що Микола Гоголь народився у селі Сорочинці, яке нині відоме як Великі Сорочинці. Що відомо про місце народження видатного українського письменника – розповідає 24 Канал.

Що подивитися у Великих Сорочинцях?

Український політолог Євген Мурза на ютуб-каналі "комік плюс історик" розповідав, що Гоголь – дворянин, тобто представник еліти тогочасного українського суспільства. Він згадав слова українського історика Михайла Грушевського, який казав, що письменник народився на руїнах старої Гетьманщини. Цікавого, що в його роду був Євстафій Гоголь, гетьман Війська Запорозького Правобережної України. Також слід згадати, що у Великих Сорочинцях народився гетьман Данило Апостол.

Сорочинський ярмарок

Великі Сорочинці передусім відомі ярмарком, який був оспіваний Гоголем у творах. До повномасштабної агресії Росії сюди приїжджали тисячі туристів, щоб відчути атмосферу гоголівських творів. На жаль, сьогодні стежки ярмарку пустують і він не проводився у своєму звичному місці, а був релокований до Львова. Однак у планах влади міста Полтава відновити проведення фестивалю у Великих Сорочинцях, але після завершення війни з Росією.

Туристичні пам'ятки селища

У Великих Сорочинцях розташований один із найкращих зразків церковної архітектури Лівобережної України стилю українського бароко початку 18 століття – Спасо-Преображенська церква. Церква відома своїм іконостасом, який є пам'яткою українського мистецтва першої третини 18 століття. Як йдеться у статті на Вікіпедії, первісно в іконостасі було 130 ікон, 12 з яких не збереглися, а на 18 живопис осипався разом з левкасом. Цікаво, що саме тут хрестили Гоголя.



Спасо-Преображенська церква / Колаж 24 Каналу

Окрім того, у селі є Великосорочинський літературно-меморіальний музей Миколи Васильовича Гоголя, який було засновано у 1929 році в будинку де народився письменник та відбудований 14 січня 1951 року після його знищення у часи війни. Музей вміщує близько 4 тисяч експонатів: особисті речі Гоголя, малюнки, вірші, перші видання тощо.

Іншим місцем, яке варте уваги, є Миргородський районний історико-краєзнавчий музей. Музей висвітлює аспекти життя миргородського краю від найдавніших часів і до сучасності.

Цікаво. Іноді Великі Сорочинці плутають із селищем Диканька, де за сюжетом твору Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" розгортаються казкові події з нечистою силою. Відповідно до твору письменника, чорт влаштовував різні пустощі в Диканьці, а не Великих Сорочинцях.

