Чому ж Івано-Франківськ назвали на честь генія? 24 Канал із посиланням на osvita.ua та інші джерела розповість про це докладніше.

Дивіться також Кажуть, саме у цьому місті в Івана Франка вкрали взуття, щоб він не зміг зустрітися з виборцями

Не Івано-Франківськ: де народився Франко та по що туди їдуть туристи?

Іван Франко народився 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту, нині це Львівська область. Там він провів дитинство у родині коваля Якова Франка та Марії Кульчицької. Місто Івано-Франківськ, колишній Станіславів, не має прямого зв'язку з місцем народження письменника.

У 1962 році до 300-річчя заснування місто Станіслав вирішили перейменувати в Івано-Франківськ, пише retro.ua. І це, вочевидь, був непоганий варіант, враховуючи те, що, кажуть, серед інших були Сталінокарпатськ та Карпатський Сталінград.

Також спочатку пропонували Франкове, але через асоціацію з іспанським диктатором Франсіско Франко назву видозмінили. Утім, Іван Франко у Станіславі не народжувався, не жив і не помирав, а проте бував.​

Що ж нині у Нагуєвичах? Франко формувався там як особистість, ходив до школи в Ясениці-Сільній, ловив рибу в Опірку та спостерігав за нафтою на луках, що надихнуло на деякі твори. Відтак у селі зробили Державний історико-культурний заповідник "Нагуєвичі", відкритий 1994 року.

Ось який вигляд мають Нагуєвичі та музей Франка: дивіться відео РибаМеч-щ5б

У ньому є батьківська садиба, відтворена за нарисом "Моя вітцівська хата", і літературно-меморіальний музей з 2000 експонатами – це рукописи, фото, маска. Також є "Стежка Франка" та "Галявину казок".

Іван Франко часто повертався сюди з родиною. Нагуєвичі – символ його коріння. І щоб відчути це, тисячі туристів відвідують локацію щороку, та всі залишаються задоволеними.

Які ще цікаві літературні туристичні магніти України варто відвідати?