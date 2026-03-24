А у маленькому містечку Радехів за 70 кілометрів від Львова. З посиланням на info-ua.net розповідаємо про це докладніше.

Тихе містечко з давньою історією: що варто побачити в Радехові на Львівщині?

Майбутній композитор Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року у Радехові, невеличкому місті на Львівщині, як пише uinp.gov.ua. Перший професійний запис його музики відбувся у 1969 – на Львівському радіо у "Мандрівному меридіані", коли Ігорю було лише 14 років.

Після школи Білозір переїхав до Львова, де закінчив консерваторію і став беззаперечною зіркою української естради. Він заснував і став лідером ВІА "Ватра" та автором сотень пісень, а у 1996 році здобув звання Народного артиста України.

8 травня 2000 року сталася трагедія. У кав'ярні у центрі Львова Білозір зробив зауваження чоловікам, які гучно виконували російський шансон – і ті жорстоко побили його. Лікарі боролися за життя артиста 20 днів, але врятувати не змогли.

На похоронах у Львові зібралися близько 100 тисяч людей, поховали його на Личаківському цвинтарі. Згодом суд виніс вирок двом нападникам – 10 і 8 років ув'язнення.

"Під крилом ангела" – документальна стрічка про Ігоря Білозіра: дивіться відео

Щодо рідного міста Ігоря Білозіра, то воно не стало масовим туристичним напрямком. Але для тих, хто шанує нашу музику і хоче відчути коріння людини, яка загинула за захист української мови, Радехів є особливим місцем.

Історія Радехова давня. Перша письмова згадка датована 1472 роком, хоча поселення тут існувало ще в X – XI століттях. Після татарського нападу 1578 місто запустіло, але з часом відродилося завдяки магнатам із роду Бадені. Ті перетворили Радехів на місто-сад із палацом, оранжереєю, пивзаводом і електростанцією.

Що там можна подивитися сьогодні? Це тихе містечко з кількома цікавими пам'ятками. Серед них – дерев'яна церква Святого Юрія XV століття, що фігурує у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і краєзнавчий музей 2004 року у старовинній віллі з понад 2000 експонатів. Серед них, до слова, є макет криївки УПА.

