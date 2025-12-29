А у селищі Бортники на Стрийщині Львівської області. 24 Канал із посиланням на "Локальну історію" розповість про нього докладніше.

Чи знали ви про палац Родаковських у Бортниках та інші цікавинки рідного села Дзідзьо?

У 4 його роки родина переїхала до Новояворівська, де майбутня зірка закінчив звичайну та музичну школи. Але народився Дзідзьо саме у Бортниках на Львівщині. Що ж цікавого можна сьогодні там побачити?

Передовсім, палац Родаковських-Замойських. Це головна перлина Бортників – відреставрований комплекс 1883 року на пагорбі, класицистична садиба з двома флігелями та парком, закладеним Олександром Язвицьким у XIX столітті.

До палацу веде незвичайна пам'ятка природи – липова алея. Нині це приватна власність, але ззовні доступний огляд, також і парк з озером вабить прогулянками.​

Ще у селі є церква Собору Пресвятої Богородиці. Як зазначає "Прадідівська слава", колись тут була дерев'яна споруда 1800 року на пагорбі над рікою Луг, зразок гуцульської архітектури з триярусною дзвіницею та іконостасом. На жаль, вона згоріла у 90-х, а проте у селі звели нову муровану церкву.

Додамо, що пагорб із палацом пропонує панораму селища та Карпат, а поруч є ставок для риболовлі та пікніків. Бортники у мережі найбільші відомі якраз рибалкою, але також село популяризують як батьківщину DZIDZIO зі знімальними локаціями його фільмів.

Дістатися зі Львова до Бортників просто автомобілем чи автобусом, відстань всього 70 кілометрів. Від Новояворівська – 20. Це тихе селище ідеальне для одноденної поїздки.

