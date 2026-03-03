Це сталося у місті Буськ у Львівській області. І з посиланням на zaxid.net розповідаємо про нього докладніше.

Євген Петрушевич народився у Буську на Львівщині: на що там звернути увагу туристу?

Євген Петрушевич народився 3 червня 1863 року у місті Буськ на Львівщині у родині греко-католицького священника, як зазначає uinp.gov.ua. Саме він після проголошення ЗУНР 13 листопада 1918 року став президентом молодої республіки. А після Акта злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року Петрушевич увійшов до складу Директорії.

Мала батьківщина цього визначного українського державного діяча сьогодні пропонує туристам дещо унікальне. Це можливість зануритися в атмосферу галицького містечка з багатовіковою історією, мальовничими пейзажами над Західним Бугом та численними архітектурними пам'ятками. До прикладу:

Палац графа Бадені – справжня перлина Буська, збудована у 1810 році поміщиком Войцехом Мієром і перебудована графом Казимиром Бадені у 1876 у стилі неоренесансу. Комплекс має основну двоповерхову будівлю та два бічні крила, а окрасою палацу є двоярусний портик з колонами та балконом.

В інтер'єрах зберігся старовинний паркет, викладений сімома кольорами, а також ліпний герб графської родини Бадені. Палац розташований у парку над Західним Бугом, тож тут можна милуватися фантастичними краєвидами та робити з ними вайбові фотосесії.

Церква святого Онуфрія – найстарший храм Буська, збудований у другій половині XVII століття на пагорбі, оточеному валами давнього городища. В XI столітті там був дерев'яний замок князя Давида. Нині культова споруда стоїть в історичному передмісті Воляни і є пам'яткою архітектури національного значення.

Церква святої Параскеви 1708 року теж стоїть в історичному передмісті, але іншому – Довга Сторона. До слова, саме тут парохом був батько Євгена Петрушевича отець Омелян, поруч жила і його сім'я. На подвір'ї церкви стоїть давній кам'яний козацький хрест.

Також варто побачити костел святого Станіслава і синагогу кінця XVIII століття, церкву святого Миколая 1938 року й церкву Петра і Павла, побудовану до 900-річчя Буська та освячену у 1998 році. І, звісно, площу Ринок з ошатними будиночками у центрі, які зберегли неповторну архітектуру старовинного галицького містечка.

І окремо варто наголосити, що мальовничі пейзажі Західного Бугу створюють у Буську чудові умови для прогулянок та відпочинку на природі. Тут є кілька туристичних маршрутів, як-от "Галицька Венеція", а від міста маршрут можна продовжити до Олеського та Підгорецького замків.

