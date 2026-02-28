Але мало хто знає, що родина Кушнера за материнською лінією походить з українського міста Підгайці. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це докладніше.
За батьковою лінією Кушнери родом із білоруського міста Новогрудок. А от за материною зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер має коріння у чарівному містечку Підгайці на Тернопільщині.
Його прадід Штадтмауер народився там і емігрував до Нью-Йорка у 1920-х роках, як пише Суспільне. На той час Підгайці були значним єврейським осередком Галичини, євреї складали понад 50% населення міста.
Сьогодні це тихе містечко з багатою історією заслуговує на увагу мандрівників завдяки історичній забудові, спокійній атмосфері й мальовничому розташуванню серед подільських пагорбів на річці Коропець. Що цікаво про нього знати та що там подивитися?
Підгайці – одне з найстаріших поселень краю, відоме щонайменше з XV століття. У 1539 році місту дали магдебурзьке право, і воно було важливим оборонним пунктом на шляху татарських нападів, тож тут заклали замок і укріплення з валами й ровами з водою.
У XVII столітті місто належало родині Потоцьких, саме в цей період Підгайці переживали розквіт. Тут звели кам'яні будівлі, розвивали ремесла й торгівлю. Відтак сформувався компактний історичний центр із прошарками польської, української та єврейської спадщини, яку туристи можуть спостерігати й сьогодні.
Підгайці можуть стати знахідкою для будь-якого туриста / Фото shvendya
Перша причина приїхати до Підгайців – красива архітектура. Зверніть увагу на кам'яний костел Святої Трійці 1634 року, де в мурованих стінах використано елементи ще давнішого храму. Також на комплекс будівель ратуші та залишки укріплень, які формують впізнавану панораму на пагорбі над Коропцем. І на автентичні вулиці з невисокими кам'яницями.
Друга причина – багатокультурна історія. Підгайці були одним із важливих єврейських центрів, а також тут жили багато вірмен, католиків та греко-католиків. У місті збереглися фрагменти єврейської та типової галицької містечкової спадщини.
Третя причина – затишні краєвиди. Підгайці лежать на річці Коропець, притоці Дністра, приблизно за 70 кілометрів від Тернополя й неподалік автошляху до Івано-Франківська. Місто стоїть на хвилястих пагорбах Поділля, а з околиць відкриваються краєвиди на долину річки та сільські ландшафти.
Які ще туристичні магніти Тернопільщини варто відвідати?
Печера Оптимістична біля села Королівка занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера. Її розвідана довжина вже перевищує 260 кілометрів. Другий бонус для мандрівника – тут розташоване й найглибше підземне озеро України.
Джуринський водоспад вражає трьома каскадами загальною висотою 16 метрів і до 20 метрів завширшки, що робить його найвищим рівнинним водоспадом України. Туристи можуть милуватися ним із мосту на вершині, а влітку купатися під струменями.