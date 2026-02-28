Але мало хто знає, що родина Кушнера за материнською лінією походить з українського міста Підгайці. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це докладніше.

Чим чарують Підгайці на Тернопільщині й чому сюди варто звернути з траси?

За батьковою лінією Кушнери родом із білоруського міста Новогрудок. А от за материною зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер має коріння у чарівному містечку Підгайці на Тернопільщині.

Його прадід Штадтмауер народився там і емігрував до Нью-Йорка у 1920-х роках, як пише Суспільне. На той час Підгайці були значним єврейським осередком Галичини, євреї складали понад 50% населення міста.

Сьогодні це тихе містечко з багатою історією заслуговує на увагу мандрівників завдяки історичній забудові, спокійній атмосфері й мальовничому розташуванню серед подільських пагорбів на річці Коропець. Що цікаво про нього знати та що там подивитися?

Підгайці – одне з найстаріших поселень краю, відоме щонайменше з XV століття. У 1539 році місту дали магдебурзьке право, і воно було важливим оборонним пунктом на шляху татарських нападів, тож тут заклали замок і укріплення з валами й ровами з водою.

У XVII столітті місто належало родині Потоцьких, саме в цей період Підгайці переживали розквіт. Тут звели кам'яні будівлі, розвивали ремесла й торгівлю. Відтак сформувався компактний історичний центр із прошарками польської, української та єврейської спадщини, яку туристи можуть спостерігати й сьогодні.

Підгайці можуть стати знахідкою для будь-якого туриста / Фото shvendya

Перша причина приїхати до Підгайців – красива архітектура. Зверніть увагу на кам'яний костел Святої Трійці 1634 року, де в мурованих стінах використано елементи ще давнішого храму. Також на комплекс будівель ратуші та залишки укріплень, які формують впізнавану панораму на пагорбі над Коропцем. І на автентичні вулиці з невисокими кам'яницями.

Друга причина – багатокультурна історія. Підгайці були одним із важливих єврейських центрів, а також тут жили багато вірмен, католиків та греко-католиків. У місті збереглися фрагменти єврейської та типової галицької містечкової спадщини.

Третя причина – затишні краєвиди. Підгайці лежать на річці Коропець, притоці Дністра, приблизно за 70 кілометрів від Тернополя й неподалік автошляху до Івано-Франківська. Місто стоїть на хвилястих пагорбах Поділля, а з околиць відкриваються краєвиди на долину річки та сільські ландшафти.

