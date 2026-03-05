Мовиться про село Заздрість, і там, зауважимо, працює музей Йосипа Сліпого у його рідній хаті. З посиланням на castles.com.ua розповідаємо про це докладніше.

Йосиф Сліпий народився у селі Заздрість: чому варто його відвідати?

Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року у селі Заздрість біля Теребовлі на Тернопільщині, як зазначає synod.ugcc.ua. Сам він так писав про свою батьківщину: "Моє родинне село називається Заздрістю, кажуть тому, що всі навколишні села заздрили йому багатства і говорили, що воно справді є оселею, медом і молоком пливучою".

За десятиліття своєї діяльності Йосип Сліпий став символом непохитної віри та боротьби за права українців. Відтак відвідування Заздрості дозволяє туристам доторкнутися до початків життя цієї видатної постаті XX століття та зрозуміти, звідки черпав силу майбутній патріарх.

Музейно-меморіальний комплекс патріарха у Заздрості у 1990-х роках створило товариство українців-католиків "Свята Софія" на базі родинної домівки Сліпих. У комплексі розташована меморіальна каплиця-церква та музейні приміщення з особистими речами Блаженнішого Йосифа, одягом, книгами й документами.

Садиба-музей стала важливою частиною духовного туризму Тернопільщини. Вона є однією з перлин спеціального туристичного маршруту разом із Зарваницею та Струсівським монастирем.

Саме село Заздрість, особливе для кожного греко-католика, розташоване у мальовничому куточку Тернопілля. Воно лежить ще й неподалік від Зарваницької ікони Матері Божої – одного з найбільших духовних центрів України.

Село Заздрість на Тернопільщині – рідне для Йосифа Сліпого

Зауважимо, що Йосиф Сліпий здобув освіту у найкращих європейських університетах і став визначним богословом, чиї праці виходили у Римі понад десятьма томами. У 1939 році за згодою папи Пія XII митрополит Андрей Шептицький висвятив Йосифа Сліпого на єпископа із правом наступництва.

Після смерті Шептицького 1 листопада 1944 року Йосиф Сліпий перебрав керівництво Галицькою Митрополією. У 1945 році його заарештували радянські спецслужби, і він провів майже два десятиліття у таборах та на засланні.

Але повернувся та знову взявся до активної роботи. Тож згодом завдяки зусиллям Йосифа Сліпого у Римі побудовано Собор святої Софії, відновлено парафіяльний храм Жировицької Матері Божої та засновано Український Католицький Університет святого Климента.

