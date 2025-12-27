Але не в місті Шептицький, як можна було б подумати, а в селі Прилбичі Яворівського району. 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про це докладніше.

Що цікавого варто знати про справжнє місце народження Андрея Шептицького?

Родина графів Шептицьких у Прилбичах неподалік Львова мала маєток. Там народився майбутній митрополит, а хрестили Романа Марію Олександра (це його мирське ім'я) у церкві Святого Миколая в Ясовичах.

Прізвище Шептицьких, вважають, походить з села Шептиче на Перемишлянщині. Там предки родини у XVI столітті утримували шпиток – притулок із доглядом – для бідних.

Шептицький як місто, тобто колишній Червоноград, заснований був у 1692 році з назвою Кристинопіль. Цей населений пункт не пов'язаний з родиною напряму. А проте, як зазначає zaxid.net, ім’я Андрея Шептицького для перейменування міста у 2024 році обрали не випадково.

Саме у Кристинополі у василіанському монастирі святого Юрія Андрей склав вічні обіти 14 серпня 1892 року, а ще викладав там моральне богослов'я і догматику у 1898 – 1899. Тобто тут мовиться про духовний, а не родинний зв'язок.

До слова, процес беатифікації Андрея Шептицького все ще триває (з 1958 року), та вже перебуває на фінальному етапі. У Прилбичах же сьогодні є туристичний маршрут стежками Шептицького та його музей.

