Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Апостроф".

Дивіться також Не всі знають, що Степан Гіга не з Ужгорода: що варто побачити на малій батьківщині артиста

Де насправді народився Ісус Христос?

Існує версія, що Ісус Христос міг народитися не у відомому Віфлеємі біля Єрусалиму, куди щорічно приїжджають тисячі паломників на Різдво, а в іншому населеному пункті з такою ж назвою в Галілеї, розташованому за понад 160 кілометрів від традиційного місця.

Народження Ісуса Христа, ілюстративне фото / фото Canva

За біблійними переказами, народження Ісуса відбулося у Віфлеємі Юдейському. Про це свідчать певні рядки в Євангелії від Матвія (2:1) та Луки (2:4 – 7), пише Isus.co.ua:

І ти, Вифлеєме Ефрафа, хоч і малий між тисячами Юди, з тебе вийде для Мене Той, Хто буде Володарем в Ізраїлі…

Проте Авірам Ошрі з Управління старовини Ізраїлю вважає, що справжнім місцем Різдва було маленьке село Віфлеєм у Галілеї.

За його словами, артефакти свідчать, що там жили євреї, адже знайдені залишки виробництва кам'яних судин використовувалися лише єврейською громадою за часів Ісуса. Пізніше, через кілька століть, ця громада стала християнською та збудувала прикрашену церкву, що може підтверджувати важливість цього місця в ранньому християнстві.

Ошрі також зазначає, що логічніше припустити, ніби Марія з Назарету подорожувала всього 7 кілометрів до Віфлеєма в Галілеї, а не понад 150 кілометрів до Віфлеєма Юдейського.

Американський дослідник Паула Фредріксен додає, що Віфлеєм у Юдеї став відомим як місце народження Ісуса лише у 4 столітті, коли імператор Костянтин оголосив християнство офіційною релігією Римської імперії.

Дивіться також Від Відня до Єгипту: куди мандрувала Леся Українка і що її вразило у подорожах

Натомість професор Клайд Біллінгтон з Північно-Західного університету наголошує, що робити висновки без достатніх археологічних доказів є необачним. Він зазначає, що Новий Завіт, написаний людьми, які знали Ісуса й Марію, чітко вказує Віфлеєм у Юдеї як місце народження Христа.

Чому варто відвідати Ізраїль?