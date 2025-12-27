Но не в городе Шептицкий, как можно было бы подумать, а в селе Прилбичи Яворивского района. 24 Канал со ссылкой на "Фотографии Старого Львова" расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Где на самом деле родился Иисус: исследователи назвали новую версию, на которую указывают реальные артефакты

Что интересного стоит знать о настоящем месте рождения Андрея Шептицкого?

Семья графов Шептицких в Прилбичах неподалеку от Львова владела имением. Там родился будущий митрополит, а крестили Романа Марию Александра (это его мирское имя) в церкви Святого Николая в Ясовичах.

Фамилия Шептицких, считают, происходит из села Шептиче на Перемышлянщине. Там предки семьи в XVI веке удерживали шпиток – приют с уходом – для бедных.

Шептицкий как город, то есть бывший Червоноград, основан был в 1692 году с названием Кристинополь. Этот населенный пункт не связан с семьей напрямую. Однако, как отмечает zaxid.net, имя Андрея Шептицкого для переименования города в 2024 году выбрали не случайно.

Именно в Кристинополе в василианском монастыре святого Юрия Андрей сложил вечные обеты 14 августа 1892 года, а еще преподавал там моральное богословие и догматику в 1898 – 1899. То есть здесь речь идет о духовной, а не родственной связи.

Интересные факты о Прилбичах и семье Шептицких: смотрите видео Экскурсии по Львову и Галичине с Н.К

К слову, процесс беатификации Андрея Шептицкого все еще продолжается (с 1958 года), но уже находится на финальном этапе. В Прилбичах же сегодня есть туристический маршрут тропами Шептицкого и его музей.

Какие еще неординарные историко-культурные локации в Украине интересно посетить?