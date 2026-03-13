Юрия Андруховича называют "патриархом" современного украинского постмодернизма, говорится в Википедии. Он является соучредителем литературной группировки "Бу-Ба-Бу", а также известен знаковыми романами "Рекреации", "Московиада", "Перверсия" и "Двенадцать обручей", который считается самым успешным по продажам.

Что стоит увидеть в Ивано-Франковске?

Ивано-Франковск получил свое название в 1962 году в честь писателя Ивана Франко. К тому времени город с 1662 года город назывался Станислав.

Родной город писателя Юрия Андруховича в котором он живет, способен поразить с первого взгляда. Ивано-Франковск часто называют "воротами Карпат" из-за его расположения вблизи гор. Поэтому расскажем о главных локации, которые стоит увидеть всем, кто остановится в городе по дороге в Карпаты.

Городская ратуша

Ратуша является символом Ивано-Франковска, пишет "Блиц-инфо". Внутри расположен Краеведческий музей, в котором представлена нумизматическая, археологическая, этнографическая, филателистическая, палеонтологическая экспозиции. Особенно красивой здесь есть коллекция этнографического наряда, украшений и предметов быта украинцев из разных уголков Прикарпатья.

Стометровка

Центральная улица города способна влюбить в себя с первого взгляда. Местные уже давно называют улицу Независимости "Соткой", однако ее протяженность имеет не 100 метров, а почти 500.

Стометровка наполнена красивыми архитектурными домами, фонтанами, различными сувенирными магазинами, книжными магазинами, кафе и ресторанами.

Здесь постоянно играют уличные музыканты, а летние площадки так и привлекают сесть и насладиться вкусным кофе в такой приятной локации.

Парк Шевченко

В Ивано-Франковске есть большой городской парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Здесь высажены деревья из Франции, Америки и Польши. Этот центральный оазис города привлекает посетителей уютными аллеями с большим количеством скамеек. Парк радует небольшими озерами, где живут лебеди и утки. Также здесь есть парк аттракционов, где можно весело провести время вместе с детьми.

Городское озеро

В 1955 году в городе создали искусственное озеро, которое называют Станиславским морем. На нем расположен знаменитый "Островок Любви", на который можно доехать на катамаране или лодочке. Локация обустроена красивыми прогулочными аллеями, поэтому здесь часто проводят время жители или гости города.

Фонтаны

За последние годы в городе появилось много фонтанов, которые становятся большой туристической приманкой. Самый большой фонтан можно найти на Вечевой площади в форме большой чаши. Также среди популярных фонтанов – фонтан на площади возле гостиницы "Надежда", а на площади Рынок – фонтан с памятником в форме яйца.

