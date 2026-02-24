Мовиться, звісно, про місто Рахів у Закарпатській області. З посиланням на info-ua.net розповідаємо про нього докладніше.

Вулиці Рахова розкидані за висотою від 400 до 1200 метрів: які там є цікавинки для туристів?

Рахів, місто на Закарпатті, розташоване у гірській улоговині на висоті 430 метрів над рівнем моря. Унікальність його у найбільшому в країні перепаді висот між найнижчою на 400 метрах та найвищою на 1200 метрах вулицями.

Завдяки географічному розташуванню, унікальній природі й самобутній гуцульській культурі Рахів є популярним туристичним центром. Ось які 5 місць там передовсім варто відвідати:

Найголовніша пам'ятка регіону – Карпатський біосферний заповідник. Тут можна побачити стародавні праліси з велетенськими 45-метровими буками віком у кілька століть, славнозвісну Долину Нарцисів, яка навесні розцвітає тисячами білих квітів, а також карстові печери, в яких колись жили наші предки. На території заповідника розташована й найвища гора України – Говерла.

Зверніть увагу й на Музей екології гір. Він заснований у 1990-х роках, виставкова площа – близько 1000 кілометрів квадратних – розподілена на дві головні частини: одна демонструє природні екосистеми Карпат від густих лісів до альпійських лук, друга присвячена тому, як люди використовували природні ресурси регіону протягом століть. Це унікальний еколого-освітній та історико-культурний осередок у Карпатах.

Головна архітектурна пам'ятка Рахова – храм Святого Іоанна Непомуцького. Це споруда середини XIX століття, що вражає поєднанням готичного і барокового стилів. Найпомітнішою деталлю є вежа з баштовим годинником, доданим у 1913 році, що зробило храм не лише домом молитви, але й важливим туристичним об'єктом.

Що подивитися у Рахові на Закарпатті:

Зверніть увагу: неподалік від Рахова у селі Ділове розташований географічний центр Європи, встановлений у 1887 році географами з Відня. На геодезичному знаку латинською написано: "Вічне місце. Найточніше визначений за допомогою рівня центр усієї Європи". Сьогодні на це почесне звання є й інші претенденти, як-от у Литві чи Угорщині, але українська точка залишається найвідомішою.

А ще у Рахові є унікальний дендропарк "Буркут". Там ростуть найвищі модрини України, є алея сосни кедрової, найбільший в Україні тис ягідний, велетенські буки віком понад 170 років та особливий ялівець – велетень заввишки понад 5 метрів.

І куди ж без неймовірних краєвидів. Найкраще місце для панорамного огляду Карпат – гора Лиса, 1158 метрів над рівнем моря. Звідти з однієї точки можна побачити всі найвищі піки Українських Карпат – Близниці, Піп Іван Марамороський та всі вершини Чорногірського хребта.

До слова, поруч з містом розташовані найвищий на Закарпатті водоспад Труфанець, Драгобратський водоспад, а також гірськолижні витяги для зимового відпочинку, як зазначає портал karpaty.net.ua. Тож у регіоні будь-який турист знайде задоволення на свій смак.

