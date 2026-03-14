Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем о четырех идеях для путешествий по Украине, чтобы наконец-то вырваться из рутины и перезагрузиться.
Куда поехать в Украине весной?
Озеро Синевир. Озеро Синевир – это одна из самых известных природных локаций страны и настоящая жемчужина Закарпатья. Весной здесь особенно атмосферно: горные леса оживают после зимы, воздух наполняется ароматом хвои, а туристов значительно меньше, чем в летний сезон. Это прекрасное место для неспешных прогулок вокруг озера, фотосессий и отдыха на природе.
По дороге стоит посетить Реабилитационный центр бурого медведя, где можно увидеть животных в естественных условиях, а также поесть в местных колоритных заведениях, где готовят блюда закарпатской кухни.
Озеро Синевир на Закарпатье / Фото Depositphotos
Львов на Пасху. Львов весной превращается в одну из самых романтичных туристических локаций, особенно во время Пасхи. В этот период город наполняется праздничными ярмарками, мастер-классами по росписи писанок и традиционными забавами.
Туристам стоит прогуляться по историческому центру, посетить храмы во время праздничных богослужений и посетить Шевченковский гай, который из года в год превращается в эпицентр празднования Пасхи.
До Пасхи остался месяц, а потому есть достаточно времени, чтобы спланировать идеальную поездку.
Шевченковский гай на Пасху / Фото Ertugrul Sevim
Буковель. Весна – это лучшее время, чтобы недорого отдохнуть в Буковеле. Большинство туристов едут сюда зимой и летом, а потому весной даже самые дорогие отели снижают цены вдвое. После завершения горнолыжного сезона и до начала лета в Буковеле значительно спокойнее.
В этот период в горах уже теплее, но вершины еще могут быть покрыты снегом, что создает красивые контрасты. Это хорошее время для прогулок, катания на велосипеде, отдыха на природе и релакса и лучших спа-отелях курорта.
Буковель весной / Oleksandr Yakovets
Тернопольская область. На Тернопольщине сохранилось немало крепостей и дворцов, которые особенно атмосферно выглядят именно весной – когда вокруг все зеленеет, а туристов еще немного. Советуем посетить Збаражский замок, Вишневецкий дворец, который называют "украинским Версалем" и Скалатский замок.
Как пишет Тернопольская ОГА, в регионе расположено более трети всех замков и дворцов Украины. Область занимает второе место в стране по количеству старинных замков и оборонительных сооружений.
Збаражский замок – крепость 17 века / Фото Andriy S.
Какие еще интересные локации увидеть в Украине?
Поселок Дашава на Львовщине был центром газовой промышленности первой половины ХХ века. Именно этот поселок когда-то грел Киев, Москву и Варшаву.
Город Рахов на Закарпатье является одним из самых высокогорных в Украине. И самым интересным здесь является перепад высот – самая низкая улица расположена на высоте 400 метров над уровнем моря, а самая высокая – на 1200 метров.