Саме таку назву мав підземний командний пункт Організації Варшавського договору неподалік Івано-Франківська. З посиланням на zbruc.eu розповідаємо про це докладніше.

Де біля Івано-Франківська можна побачити залишки підземного бункера Варшавського договору?

Між селами Грабівка і Ценжів у Чорному лісі, за якихось ледь понад 10 кілометрів від Івано-Франківська, ховаються залишки одного з найсекретніших об'єктів СРСР. Мовиться про підземний командний пункт військ країн Варшавського договору.

Зараз відомо (у ті часи, звісно, будь-яка інформація про це була суворо засекречена), що об'єкт із кодовою назвою "Астронавт" з'явився у 1971 році. І аж до розпаду Радянського Союзу існував під легендою звичайного стройового батальйону і військового полігону Прикарпатського ВО (військового округу).

Насправді ж тут розмістили захищений командний пункт, з якого могли здійснювати стратегічне управління збройними силами всіх країн Організації Варшавського договору. Захищений настільки, що міг витримати пряме влучання ядерної бомби. Таких збудували ще кілька у СРСР, щоб гарантувати керування армією в умовах світової ядерної війни.

Варто знати: Варшавський договір – так називають угоду, за якою створили у 1955 році на противагу НАТО Організацію Варшавського договору, як пише esu.com.ua. До цього військово-політичного союзу увійшли соціалістичні країни, що були сателітами СРСР, а керували всім, ясна річ, у Кремлі. У 1991 Організацію розпустили через розпад Радянського Союзу, але вже у 1992 році їй на зміну прийшла майже аналогічна структура – ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку), що існує й досі.

Звідти можна було зв'язатися з будь-якою точкою світу. Це гарантували 600 телефонних каналів, 1500 телеграфних, надвисокочастотні передавачі для зв'язку з підводними човнами, підключення до засекречених магістралей, а ще й радіо-, релейна, тропосферна і космічна апаратура.

Кажуть, щоб відлякати надто цікавих місцевих, військові розпускали чутки про стартові шахти ядерних ракет поблизу. Насправді ж у цьому місці ракет не було, але легенда виявилася живучою та гуляє мережею досі.

Підземна споруда "Астронавта" була розрахована на автономне перебування 450 осіб протягом 3 тижнів. Утім, до таких заходів вдаватися не доводилося. Сама ж тутешня військова частина офіційно припинила існування аж у 2004 році.

Який вигляд "Астронавт" має зараз?

Це місце, відверто кажучи, занедбане. Там стоять залишки підземних споруд, бетонні конструкції та фрагменти обладнання у лісі. Ще років із десяток тому цього "Астронавта" біля Ценжева розглядали як потенційний туристичний об'єкт, про що писали на hromadske.radio, але особливого розвитку ці міркування не зазнали.

Зараз же через повномасштабну війну Росії проти України будь-які покинуті військові об'єкти, зокрема й колишні радянські, перестали бути місцем для розваг. Хоча ризикові ентузіасти самостійно знаходять це таємниче місце за Івано-Франківськом та обстежують залишки об'єкта.

