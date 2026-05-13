На странице Krivoyrog_ig рассказали о необычной локации Кочубеевские штольни – это заброшенный железорудный рудник, который сегодня воспринимается скорее как историческая локация и туристический объект, чем как промышленное сооружение. Он расположен недалеко от села Анновка на границе Кривбасса и Кировоградщины и сохраняет атмосферу начала 20 века, когда здесь еще велась добыча железной руды.

Как появился рудник и почему он просуществовал так недолго?

Рудник был заложен в 1904 году и принадлежал семье Кочубеев, рассказывает "Украина Инкогнита". Добыча здесь оказалась ограниченной из-за тонкого пласта железной руды, поэтому предприятие не стало крупным промышленным центром. Работы продолжались с перебоями, и уже в 1915 году рудник окончательно прекратил свою деятельность, оставив после себя карьер и подземные выработки.

Как выглядит рудник / инстаграм krivoyrog_ig

Что скрыто внутри штолен?

Под землей сохранилась система из пяти штолен общей длиной около 250 метров. Они открывают обнаженные геологические породы Криворожской складчатой структуры, в частности лимонитовые сланцы, и дают возможность увидеть, как выглядит железорудная основа региона. В некоторых местах сохранились следы старых подземных работ и полости, что добавляет пространству ощущение заброшенного промышленного мира.



От съемок остались деревянные лестницы и подъемники / фото "Украина Инкогнита"

Почему Кочубеевские штольни сейчас привлекают туристов?

После закрытия рудника место долгое время оставалось малоизвестным, но со временем его начали посещать туристы и исследователи индустриального наследия. Дополнительное внимание оно получило после съемок фильма "Красный", где штольни использовали как локацию для сцен рудника. Это сделало место узнаваемым среди поклонников кино и нестандартных путешествий.



Кадры фильма "Красный" / скриншот из фильма

Подземные ходы, узкие проходы и естественная темнота создают особую атмосферу, из-за которой штольни часто сравнивают с фантастическими или постапокалиптическими декорациями. Посетители отмечают, что здесь легко ощутить эффект полного погружения в другое пространство, где природа и промышленная история переплетаются между собой.

Стоит ли ехать туда туристу?

Это место подойдет тем, кто интересуется индустриальным туризмом, историей промышленности или ищет нетипичные локации. В то же время стоит учитывать, что штольни остаются полудикими, поэтому посещение требует осторожности, удобной одежды и обязательно источника света, ведь под землей нет никакой инфраструктуры.

Кривой Рог имеет много интересных фактов и деталей истории, одним из них является известный отель "Металлургия". Он был построен на углу улиц Октябрьской (ныне Александра Поля) и Карла Маркса (современный проспект Почтовый). Масштабное четырехэтажное здание в стиле конструктивизма было завершено 12 июня 1934 года.

Он имел "элитный" статус и принимал ведущих инженеров, партийных деятелей и номенклатурных чиновников высокого ранга, в частности директора "Кривстроя" Якова Весника. Несмотря на престиж, туда часто поступали жалобы на низкий уровень сервиса и проблемы с обслуживанием номеров. В 1948 году старый отель снесли, а на его месте построили новый "Металлург".