Большинство туристов никогда не слышали о Вышоватских водопадах, потому что добраться до них не так просто. Однако это живописное место точно стоит внимания. Подробнее о нем рассказываем со ссылкой на IGotoWorld.

Что известно о Вышоватских водопадах?

Вышоватские водопады – это три водопада, спрятаны посреди буковых и еловых лесов Закарпатья, между селами Вышоватый и Петрушев в Тячевском районе. Расположены они на потоке Вышованый, который впадает в реку Тересва. Из-за удаленности здесь редко встретишь туристов, а потому это тихое место идеальное для пешего путешествия по региону.

По данным в Википедии, Большой Вышоватский водопад имеет высоту 14 метров, Средний – 10 метров, а Малый – 2 метра. Увидеть водопады можно не всегда – в засушливую погоду они пересыхают. Лучше спланировать путешествие весной, когда тают снега, или в период осенних дождей.

Наиболее впечатляет Средний Вышоватский водопад, который спадает с полностью вертикальной стены. Добраться до него сложнее всего, но виды точно того стоят. Большой водопад внизу переходит в крутой склон и не имеет четкого дна, как все водопады. В древности местные использовали Большой водопад, чтобы спускать деревья с гор, из-за чего его прозвали "Ползало".

По легенде, вода из Большого водопада обладает магическими способностями – когда-то девушки умывались ею, чтобы сохранить свою красоту. А на Ивана Купала именно здесь искали цветок папоротника.

Заметим, что Вышоватские водопады не являются стремительными – вода стекает медленно и в этом их красота.



Средний Вышоватский водопад / Фото Владимира Хв

Как добраться до Вышоватских водопадов?

Автомобилем из Мукачево следуйте по дороге Н09 до Тячева. За селом Бедевля надо повернуть налево на местную дорогу Т0728, которая ведет к Вышоватому. Села можно добраться и автобусом – сначала ехать в Тячев, а там пересесть на маршруты "Тячев – Широкий Луг", "Тячев – Усть-Черная", "Тячев – Лопухов" или "Ужгород – Усть-Черная" и попросить водителя остановить в Вышоватом.

Уже в самом селе направляйтесь в конец улицы Победы. Как рассказали в Google Отзывы, справа под лесом будет место для пикника. От него надо держаться правой стороны ручья и через 300 метров можно увидеть первый водопад.

Где расположены Вышоватские водопады: карта

