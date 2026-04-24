Весной Ужгород превращается в живую открытку – улицы и набережные наполняются яркими красками и ароматами различных цветов. На днях к сакурам и магнолиям присоединились глицинии. Об этом сообщает "Карпатский Телеграф".

Где в Ужгороде увидеть глицинии?

Пока на озере Комо выстраиваются длинные очереди, чтобы сделать фото в период цветения глициний, украинцы могут поехать в Ужгород. Здесь эти нежно-сиреневые цветы украшают частные усадьбы, Ботанический сад и тому подобное. Как пишет "Карпатский объектив", глицинии растут на Закарпатье с 1925 года.

Справка. Глициния имеет еще одно название – вистерия. Это растение относится к роду деревянистых лианоподобных деревьев, нежный цвет которых достигает 10 – 18 сантиметров. По данным в Википедии, цветы могут быть белого, розового и фиолетового цвета. Больше всего распространены глицинии в странах Восточной Азии и США.

Увидеть эти нежные цветы, которые напоминают цветущий дождь, можно по следующим адресам:

улица Северная, 7;

улица Винничная, 14;

улица Капушанская, 173;

улица Фединца, 42 (The Doors);

улица Фединца, 12 (переулок "Горчичное зерно");

улица Волошина, 9;

улица Ольбрахта, 6 (Ботанический сад Ужгородского национального университета);

улица Станционная, 30;

улица Швабская, 44.

Период цветения глициний длится 2 – 3 недели, а потому у туристов есть еще достаточно времени, чтобы спланировать поездку в Ужгород, если до сих пор этого не сделали.

В Ужгороде зацвели глицинии / Фото "Карпатский телеграф"

Цветут ли еще сакуры в Ужгороде?

В этом году сакуры в Ужгороде зацвели в конце марта, а пик цветения пришелся на середину апреля. Однако на днях лепестки уже начали опадать с цветов. Если вы не успели увидеть эти деревья, то лучше спланировать поездку уже на следующий год. Ну, или поехать на глицинии.

В Threads распространили фото, на которых видно, как опавшие цветы застелили землю.

Что за скандал случился с сакурами в Ужгороде?

На днях в Threads появились видео, на которых видно, как люди специально резко трясут ветви сакур, чтобы создать эффект дождя из лепестков для фото. Такие ролики сразу спровоцировали возмущение – местные сетовали, что из-за таких туристов сакура опадет раньше и вообще жесткая тряска вредит дереву.

Интересно, что в Японии есть целая традиция связана с сакурами, которая называется "ханами". Она заключается в том, чтобы увидеть скоротечный момент, когда лепестки сакуры опадают самостоятельно под действием ветра, и насладиться им. Именно в этом заключается красота природы, а не в том, чтобы уничтожать ее для фото.