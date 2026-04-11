Але правда в тім, що народився Melovin в Одесі. З посиланням на Суспільне розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Замість автобусів – човни: відкрийте для себе три унікальні локації Одещини

Одеса – це набагато більше, ніж море та Потьомкінські сходи: які 3 незвичайні локації там варто побачити?

Melovin (Костянтин Бочаров) – учасник Євробачення 2018 від України, переможець численних музичних конкурсів і один із найяскравіших сценічних образів вітчизняної попсцени. А народився він 11 квітня 1997 року у знаменитому місті на березі Чорного моря – Одесі, як зазначає hochu.ua.

Це місто, звісно, не однієї знаменитості, це місто з характером, яке завжди знайде чим здивувати навіть тих, хто приїжджає туди далеко не вперше. Більшість туристів знають Одесу за Потьомкінськими сходами, Дерибасівською та пляжами. Але ми розповімо про інші п'ять місць – які варто побачити окремо.

Дача Рено. Це вілла французького підприємця Жана Рено (не актора, про якого ви могли подумати), збудована наприкінці XIX століття на Французькому бульварі. Вона й досі стоїть серед старих дерев – трохи занедбана, але неймовірно атмосферна.

Карантинний мол. Це стара гавань, збудована у XIX столітті, куди відправляли на карантин кораблі з хворими. Сьогодні це тихий куток біля порту, де рибалять місцеві, і який туристи найчастіше минають. А дарма, адже там чудова відчувається справжня Одеса.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Одеса – місто, варте окремої поїздки: дивіться відео PokyMolodi

Дворик художників. Прихований у глибині одного зі старих кварталів, звичайний дворик перетворився на стихійну галерею просто неба – стіни, ворота і навіть бруківка тут розмальовані місцевими митцями. Причім художники постійно додають нові деталі.

Geneva Art Wall. Це найбільша фреска Одеси, розписана у рамках міжнародного вуличного артпроєкту. Масштаб вражає – це стіна багатоповерхівки, яку видно здалеку, і яка щороку приваблює фотографів і любителів стритарту з усієї України.

Шкодова гора. Це один із найстаріших куточків міста зі старовинним козацьким цвинтарем, звідки відкривається панорама на порт і море. Більшість одеситів знають про неї, але туристи сюди майже не доходять – і дуже дарма.

Попри складнощі воєнного часу, Одеса відкрита для туристів. Кав'ярні, ресторани й культурні заклади працюють, а навесні до традиційного шарму додаються квітучі сакури у міських парках. Одеса – це місто, яке треба відчути, а не просто сфотографувати.

А які цікаві локації Одеси просто неможливо оминути?