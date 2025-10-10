Ми хочемо показати вам дещо більше, ніж звичні туристичні локації Одеси. Тож підготували добірку місць Одещини, які вражають своїми краєвидами та багатою історією. Тож не поспішайте закривати сторінку – далі найцікавіше від 24 Каналу з посланням на Ukrainian_travels.

Які цікаві локації можна побачити на Одещині?

1. Аккерманська фортеця

Одна з найвідоміших пам'яток півдня України, розташована у Білгороді-Дністровському, за 70 кілометрів від Одеси. Її збудували у 14 столітті на місці давнього міста Тіра, де протягом століть вона залишалася важливим оборонним центром. Фортеця пережила десятки битв, зокрема з османами, і пам'ятає подвиги козацьких отаманів: Івана Сірка, Григорія Лободи та Дмитра Вишневецького.



Аккерманська фортеця / фото Вікіпедія

Зведена на скелі біля Дністровського лиману, вона має понад два кілометри стін, 26 веж і площу понад дев'ять гектарів. Сьогодні це один із найвеличніших історичних символів Одещини – місце, де оживає минуле і відкривається краса південного краю.

2. Місто Вилкове

Як зазначає Вилківська міська рада, це невелике містечко на півдні Одещини, яке часто називають українською Венецією. Розташоване воно в дельті Дунаю, у місці, де ріка впадає в Чорне море. Стара частина міста буквально стоїть на воді: вулицями тут слугують вузькі канали, які мають назву "єрики", а пересуваються переважно на місцевих "гондолах" та моторних човнах, які є найпопулярнішим транспортом у місті.



Місто Вилкове / Колаж 24 Каналу, фото Вікіпедія

Замість весел використовують "бабайки" – довгі жердини, якими вправно керують навіть літні жінки, яких тут жартома звуть "молодицями на бабайках". По обидва боки каналів тягнуться дерев'яні кладки-тротуари та простенькі містки, які за потреби піднімають, щоб пропустити човни з вантажем.

3. Село та пляж Санжійка

Маленьке курортне селище на Чорному морі, всього за 30 кілометрів від Одеси. Це місце приваблює відпочивальників глиняними урвищами, чистим морем і пляжами з піску та глини. У центрі селища є зручний спуск до води, що робить його популярним серед сімей із дітьми. Історія Санжійки починається у 1790-х роках, коли тут був військовий пункт під назвою Санджак. Пізніше назва трансформувалася в сучасну. А вже у 1920-х роках у селищі збудували маяк, який став однією з його головних визначних пам'яток.

Селище Санжійка / фото Вікіпедія

