Для тих, хто прагне сонця та яскравих вражень – це ідеальний варіант. Що пропонує унікальна "Бананова ферма", розповідає 24 Канал з посиланням на офіційний сайт ферми.

Що можна побачити на "Банановій фермі"?

На початку 1990-х років Анатолій Патій розробив унікальну конструкцію теплиці, яка ефективно утримує тепло, мінімізуючи при цьому споживання енергії. Вона дозволяє вирощувати тропічні фрукти, такі як ананаси, банани, папаю та кавові дерева, навіть під час суворих зим.

З роками Патій розширив свою діяльність у галузі селекції рослин, що призвело до створення окремих сортів. Зокрема, він розробив "Київський карлик", визнаний найменшим сортом банана, який досягає у висоту лише 80 сантиметрів, що значно менше типових 3,5 метра. Крім того, він виростив дерево, яке одночасно дає плоди апельсинів і лимонів.

Банани на фермі: дивіться фото

Попри те, що теплиця спеціалізується на вирощуванні бананів, у ній вирощується асортимент з понад 50 різновидів тропічних і субтропічних культур. Це ананаси, папая, кавові дерева, кумквати, гранати, інжир, мандарини та апельсини.

За кожною рослиною ретельно доглядають і пристосовують її до місцевого клімату. Патій охоче ділиться своїми знаннями та секретами успішних методів вирощування, запрошуючи інших вчитися на його експериментах.

На фермі є понад 50 сортів тропічних і субтропічних культур: дивіться фото

Чим цікава екскурсія на банановій фермі?

Відвідувачі кажуть, що екскурсія на "Банановій фермі" подібна до подорожі Південно-Східною Азією, з повітрям, наповненим ароматами стиглих бананів і цитрусових. Цей досвід занурює гостей у тропічну атмосферу.

Учасники можуть з нетерпінням чекати на:

знайомство з унікальними породами дерев та селекційними сортами;

дегустацію добірки екзотичних фруктів;

фотосесію в мальовничих "тропічних джунглях";

придбання саджанців для домашнього вирощування.

Екскурсія, доступна лише за попереднім записом, й триває приблизно 1,5 – 2 години.

