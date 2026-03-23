Багато хто довгий час помилково вважав, що Злата Огнєвіч народилася в Росії, зокрема в Мурманську. Однак це не відповідає дійсності. Про це вона сама розповіла на своїй сторінці у тредсі.

Де народилася Злата Огнєвич?

У своєму пості Злата Огнєвіч поділилася спогадами про місто Судак, в якому виросла. Водночас артистка зауважила важливий факт: народилася вона у Кривому Розі.

Пост Злати Огнєвіч / фото з платформи тредс

Що цікавого побачити у Кривому Розі?

Криворізький ботанічний сад

Справжня зелена оаза на півночі міста, розповідає "Громадське радіо". На території понад 50 гектарів зібрані рідкісні дерева, чагарники та квітучі колекції. Це ідеальне місце для спокійних прогулянок і відпочинку на природі, а також один із важливих наукових об'єктів країни.

Скелі МОДР

Мальовничі скелясті ландшафти вздовж річки Інгулець – одна з найцікавіших природних пам'яток міста. Тут можна знайти гроти, джерела та рідкісні рослини. Локація популярна серед фотографів, туристів і навіть скелелазів.

Карачунівський водоспад

Незвична для індустріального міста природна перлина. Вода спадає зі скелястих порогів, утворюючи кілька каскадів. Поруч є невелике озеро та затоплений кар'єр, який виглядає як природна лагуна.

Карачунівський водоспад / фото "Шукач"

Кар'єр Південного ГЗК

Один із найбільших кар'єрів Кривбасу, який неофіційно називають "залізним серцем" міста. Попри промислове походження, це вражаюча локація з масштабними краєвидами.

Центрально-міський парк

Один із головних центрів дозвілля є центрально-міський парк. Тут знайдеться все: від атракціонів і дитячих майданчиків до зон для відпочинку, що робить його улюбленим місцем для сімейних прогулянок.

Центрально-міський парк / фото Вікіпедії

