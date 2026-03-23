Багато хто довгий час помилково вважав, що Злата Огнєвіч народилася в Росії, зокрема в Мурманську. Однак це не відповідає дійсності. Про це вона сама розповіла на своїй сторінці у тредсі.

Де народилася Злата Огнєвич?

У своєму пості Злата Огнєвіч поділилася спогадами про місто Судак, в якому виросла. Водночас артистка зауважила важливий факт: народилася вона у Кривому Розі.

Пост Злати Огнєвіч / фото з платформи тредс

Що цікавого побачити у Кривому Розі?

  • Криворізький ботанічний сад

Справжня зелена оаза на півночі міста, розповідає "Громадське радіо". На території понад 50 гектарів зібрані рідкісні дерева, чагарники та квітучі колекції. Це ідеальне місце для спокійних прогулянок і відпочинку на природі, а також один із важливих наукових об'єктів країни.

  • Скелі МОДР

Мальовничі скелясті ландшафти вздовж річки Інгулець – одна з найцікавіших природних пам'яток міста. Тут можна знайти гроти, джерела та рідкісні рослини. Локація популярна серед фотографів, туристів і навіть скелелазів.

  • Карачунівський водоспад

Незвична для індустріального міста природна перлина. Вода спадає зі скелястих порогів, утворюючи кілька каскадів. Поруч є невелике озеро та затоплений кар'єр, який виглядає як природна лагуна.

Карачунівський водоспад / фото "Шукач"

  • Кар'єр Південного ГЗК

Один із найбільших кар'єрів Кривбасу, який неофіційно називають "залізним серцем" міста. Попри промислове походження, це вражаюча локація з масштабними краєвидами.

  • Центрально-міський парк

Один із головних центрів дозвілля є центрально-міський парк. Тут знайдеться все: від атракціонів і дитячих майданчиків до зон для відпочинку, що робить його улюбленим місцем для сімейних прогулянок.

