Це ідеальне місце для невеликої подорожі, особливо тихої осені, коли Карпати вражають величчю та абсолютно особливою атмосферою. 24 Канал із посиланням на internetri.net розповість про нього докладніше.

Станція "Карпати": чому туристи у захваті від цієї локації?

На електрифікованій лінії Стрий – Батьово між зупинками Пасіка та Чинадієво стоїть невелика залізнична станція "Карпати". Саму зупинку відкрили у 1953 році, але примітне інше – вона у самому серці гір, поряд із колишнім маєтком Шенборнів, де зараз санаторій "Карпати".

Станція стоїть буквально посеред лісу, в оточенні мальовничих карпатських схилів, та усього за кілька кілометрів від автошляху Київ – Чоп, як пише wikipedia. І вийти на платформі "Карпати" точно варто – хоча б для того, щоби на власні очі побачити панораму гір та старовинний парк, а ще на повні груди подихати чистим гірським повітрям.

Тут надземний перехід з'єднує платформу з територією санаторію й парком, тож навіть коротка зупинка потяга може перетворитися на мініпригоду. Утім, справжні любителі пригод обов'язково поїдуть туди націлено.

Станція "Карпати" – гарна знахідка для фотографів і романтиків. Тут можна не лише зробити видовищні світлини, а й затишно прогулятися, помилуватись краєвидами тощо. Чисте повітря, тиша та природна атмосфера приваблюють у ці місця туристів з усієї України.

