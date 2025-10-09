Завдяки своїм унікальним характеристикам, підземне озеро може стати головною туристичною принадою. Що відомо про найбільше підземне озеро Мікрон, розповідає 24 Канал з посиланням на "Тернополяни".

Читайте також Унікальний підводний ліс і більше: куди поїхати на Житомирщині, щоб відпочити на бірюзовій воді

Що відомо про найбільше озеро?

У Борщівському районі Тернопільської області розташоване природне диво – найдовша у світі гіпсова печера Оптимістична. Ця геологічна пам'ятка заслужила своє місце в Книзі рекордів Гіннеса.

Печера простягається на 260 кілометрів і розкинулася поблизу села Королівка. Вона відома не лише заплутаним лабіринтом коридорів, прикрашених дивовижними кристалами, а й унікальними підземними водоймами. Серед них – Мікрон виділяється як найбільше підземне озеро в Україні.



Озеро Мікрон у печері Оптимістичній / Фото avestravel.com.ua

Щоб дістатися до кришталевого озера, потрібна неабияка витривалість, адже шлях до водойми передбачає проходження вузькими проходами навколішки протягом майже 2 годин. Але лякатися не варто, бо повзти на колінах доведеться не увесь шлях, а тільки місцями.

Озеро Мікрон має площу понад 500 квадратних метрів і глибину 5 – 6 метрів. Вода цілий рік підтримує стабільну температуру близько +7 градусів за Цельсієм. А вода в ньому настільки чиста, що викликає відчуття незайманості.

Оптимістична печера та озеро Мікрон: дивіться відео

Після періоду закриття з дослідницькою метою, озеро відкрилося для туристів. Тепер навіть дозволено купання, хоча це екстремальне заняття, враховуючи прохолодну температуру води 7 градусів і температуру повітря, що коливається в межах 9 – 10 градусів.

Які ще перлини України відкрити для себе?