Усі, хто там бував, відзначають неймовірну чистоту води та краєвиди. 24 Канал із посиланням на Funtime розповість про нього докладніше.
Вода як в океані: чому варто на власні очі побачити Миролюбівський кар'єр?
Миролюбівський кар'єр – одна з найкращих локацій у Житомирській області для відпочинку біля води. Він розташований за декілька кілометрів від села Миролюбівка на місці затопленого гранітного видобутку.
Після припинення робіт і стрімкого підняття ґрунтових вод ця територія перетворилася на озеро з кришталево чистою водою, скелястими берегами та унікальним підводним лісом. Там є затоплені сосни та берези, що сьогодні мають сюрреалістичний вигляд крізь прозору товщу води.
Миролюбівський кар'єр на Житомирщині / Дивіться фото krasoty.zemli
Глибина Миролюбівського кар'єру сягає 90 метрів, а дзеркало води розкинулося серед дикої природи, де ростуть соснові ліси та верби. Вода настільки прозора, що крізь можна побачити дно й рибу, яка плаває серед затоплених дерев.
Як зазначають на photographers.ua, вода тут, залежно від освітлення, візуально змінюється від бірюзової до блакитної, а загалом кришталево прозора і схожа на океанську. Тож кар'єр приваблює не тільки любителів лінивого відпочинку, а й дайверів – адже підводний "мертвий ліс" дає унікальні можливості для занурень та фотосесій.
Серед найкращого часу для відвідування – сонячні дні весни й літа, коли вода набуває насичено-бірюзового відтінку і можна насолодитись тишею та панорамами. Зауважмо, що локація продовжує змінюватись через підняття рівня води, що кожного року затоплює все нові дерева.
Житомирська область, Миролюбівський кар'єр: дивіться відео G_Di
Які ще цікаві природні туристичні магніти Житомирщини варто відвідати?
Іршанське водосховище. Воно найбільше в області, площа дзеркала близько 1000 гектарів, а рибалка тут вражає різноманіттям. Водойма оточена лісами та має зручні пляжі й місця для наметів.
Дружбівський кар'єр. Це популярний туристичний об’єкт із дуже чистою водою, білими піщаними берегами та мальовничими скелястими краєвидами. Завдяки дну з білої глини вода тут набуває особливого блакитного відтінку.