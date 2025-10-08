Усі, хто там бував, відзначають неймовірну чистоту води та краєвиди. 24 Канал із посиланням на Funtime розповість про нього докладніше.

Дивіться також Секретна дорога на Дружбівський кар'єр: як швидше добратися до бірюзової лагуни

Вода як в океані: чому варто на власні очі побачити Миролюбівський кар'єр?

Миролюбівський кар'єр – одна з найкращих локацій у Житомирській області для відпочинку біля води. Він розташований за декілька кілометрів від села Миролюбівка на місці затопленого гранітного видобутку.

Після припинення робіт і стрімкого підняття ґрунтових вод ця територія перетворилася на озеро з кришталево чистою водою, скелястими берегами та унікальним підводним лісом. Там є затоплені сосни та берези, що сьогодні мають сюрреалістичний вигляд крізь прозору товщу води.

Миролюбівський кар'єр на Житомирщині / Дивіться фото krasoty.zemli

Глибина Миролюбівського кар'єру сягає 90 метрів, а дзеркало води розкинулося серед дикої природи, де ростуть соснові ліси та верби. Вода настільки прозора, що крізь можна побачити дно й рибу, яка плаває серед затоплених дерев.

Як зазначають на photographers.ua, вода тут, залежно від освітлення, візуально змінюється від бірюзової до блакитної, а загалом кришталево прозора і схожа на океанську. Тож кар'єр приваблює не тільки любителів лінивого відпочинку, а й дайверів – адже підводний "мертвий ліс" дає унікальні можливості для занурень та фотосесій.

Серед найкращого часу для відвідування – сонячні дні весни й літа, коли вода набуває насичено-бірюзового відтінку і можна насолодитись тишею та панорамами. Зауважмо, що локація продовжує змінюватись через підняття рівня води, що кожного року затоплює все нові дерева.

Житомирська область, Миролюбівський кар'єр: дивіться відео G_Di

Які ще цікаві природні туристичні магніти Житомирщини варто відвідати?