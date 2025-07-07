Як доїхати до Дружбівського кар'єру

Дружбівський кар'єр розташований у селищі Дружба в Олевській громаді. Відстань від Житомира становить близько 150 кілометрів. Найзручніше сюди добиратися власним автомобілем, повідомляє 24 Канал.

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Зазвичай на Дружбівський кар'єр їдуть трасою Київ – Чоп у напрямку Коростеня. На розвилці треба з'їхати на трасу Р28, проїхати Коростень і рухатися у напрямку села Дружба. До самого кар'єру дорога не дуже якісна – ґрунтована.

Досвідчений мандрівник Вадим Грінько поділився секретною дорогою, якою він швидше добрався до кар'єру. Вона трохи в об'їзд, але має значно краще покриття. Мандрівник прибув на кар'єр на 15 хвилин швидше, аніж показував навігатор. Мовиться про дорогу через село Радовель.

Де розташоване село Радовель на карті:

На Дружбівський кар'єр варто їхати на цілий день, аби накупатися в бірюзовій воді і позасмагати на білосніжному пляжі. До речі, вода у кар'єрі – чиста і відповідає санітарним нормам. Однак під час купання варто бути обережним, адже кар'єр глибокий – до 30 метрів.