На тікток-сторінці @kyiv_love_live розповіли про дві таємні локації на Київському водосховищі, які легко сплутати з морськими пляжами. Про це повідомляє 24 Канал.

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Локації на Київському водосховищі, про які мало хто знає

Один з найкрасивіших пляжів Київського водосховища розташований у селищі Нові Петрівці. Добратися сюди можна власним автомобілем, на таксі або маршруткою від зупинки Героїв Дніпра. Вже у самому селищі йти потрібно вулицею Святослава Князя. Цей пляж ідеально підійде для відпочинку з дітьми, адже вхід у воду – пологий та піщаний. Сам пляж доволі широкий, а тому запросто можна уявити, що ви відпочиваєте на морі.

Дивіться відео про найкращі локації на Київському водосховищі:

Друга локація – село Лютіж. Тут на пляжі часто є хвилі, як на справжньому морі. А ще можна покататися на атмосферній гойдалці над урвищем. Місця, щоб влаштувати пікнік, дуже багато. Крім того, пляж розташований серед соснового лісу, то ж тут можна милуватися красивою природою.

З мінусів – спуск до пляжу різкий, а добратися без власного автомобіля складно. Однак ця локація точно вартує того, аби відпочити на ній у літній день.



Пляж у селі Лютіж / Фото Євгеній Самбук

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