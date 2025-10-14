Фестиваль ліхтарів – це справжня традиція Китаю, яка відзначається вже багато років. Ми хочемо розповісти детальніше про це святкування, тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись всі подробиці від 24 Каналу з посиланням на Britannica.

Що таке фестиваль ліхтарів у Китаї?

Фестиваль ліхтарів – це свято, яке відзначається у Китаї та інших азіатських країнах на честь вшанування померлих предків. Він припадає на 15 день першого місяця Юань (приблизно кінець січня або початок лютого) місячного календаря і знаменує собою перший повний місяць нового року та закінчення китайського Нового року. Основна мета фестивалю – це сприяти злагоді та миру.

Фестиваль ліхтарів / фото STEP

Які традиції святкування?

Під час святкування будинки та вулиці прикрашають різнокольоровими ліхтарями, на яких можуть бути написані загадки. Той, хто правильно їх розгадає, отримує невеликий подарунок. Також проводять різноманітні танці та паради з фейєрверками, а традиційною стравою є маленькі кульки з клейкого рису, які наповнені фруктами та горіхами. Їх назва "юаньсяо" або "танюань", і що цікаво, кругла форма теж має своє значення: вона символізує цілісність і єдність всередині сім'ї.

Для когось подібна форма вшанування може виглядати дивною, але на думку місцевих жителів – це спосіб виразити повагу та любов до своїх предків.

Яка є легенда про створення фестивалю?

За однією із легенд, один нефритовий імператор розлютився на місто через вбивство свого гусака, тому він вирішив знищити його вогнем. Невідома магічна фея порадила мешканцям запалити ліхтарі по всьому місту в день, коли мало відбутися руйнування. Імператор, обдурений усім світлом, подумав, що місто вже палає. Таким чином мешканці були врятовані, і з того часу люди щорічно вшановують подію, несучи різнокольорові ліхтарі по всьому місту.

Як виглядають ліхтарі /фото DepositPhotos

Як виготовляються ліхтарі для свята?

Як зазначає Вікіпедія, кольорові ліхтарі виготовляють із тонкого паперу, на якому зображують гори, річки, будинки, людей, квіти, птахів, тварин та інші мотиви. Найвідоміший тип ліхтарів називається "цзоумаден" – це іграшкові ліхтарі, які виготовляють понад тисячу років. Вони мають кругле зубчасте колесо, що починає обертатися, якщо всередину помістити запалену свічку. Паперові конячки всередині ліхтаря рухаються по колу, а їхні тіні відкидаються на тонкі скляні стінки, створюючи враження, ніби фігурки живі.

Що цікавого подивитись у Китаї?