Бібліотека розташована поблизу села Мяньхуа в китайській провінції Ґуансі, пише 24 Канал з посиланням на Oddity Central. Її унікальність полягає у тому, що вона розташована у великому гроті на схилі скелі.

Що відомо про бібліотеку в скелі?

Бібліотека була відкрита у травні 2025 року й стала вірусною у китайських соціальних мережах.

Зазвичай не всі бібліотеки мають велику популярність в Інтернеті, але ця – неймовірна пам'ятка не тільки для любителів книг, але й для мандрівників, які шукають вражаючі краєвиди.



Бібліотека Мяньхуа в Китаї / Фото Oddity Central

Бібліотека розташована на краю високої скелі та в оточенні пишної зелені. Бібліотека Мяньхуа має вигляд як щось створене штучним інтелектом, але насправді це реальне місце, яке може відвідати кожен, хто здатний дістатися туди.

Зовнішній вигляд бібліотеки справляє незабутнє перше враження завдяки дерев'яним місткам і балконам, що звисають зі скелі. Але саме її інтер'єр справді захоплює дух.

Бібліотека Мяньхуа розташована всередині великої печери, нерівні стіни якої вкриті тисячами книг.

Хоча бібліотека надає доступ до книг місцевій громаді, вона є скоріше туристичною атракцією, яка вже привабила відвідувачів з усієї країни.

У Китаї відкрили бібліотеку на схилі скелі: дивіться відео