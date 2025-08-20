Библиотека расположена вблизи села Мяньхуа в китайской провинции Гуанси, пишет 24 Канал со ссылкой на Oddity Central. Ее уникальность заключается в том, что она расположена в большом гроте на склоне скалы.

Что известно о библиотеке в скале?

Библиотека была открыта в мае 2025 года и стала вирусной в китайских социальных сетях.

Обычно не все библиотеки имеют большую популярность в Интернете, но эта – невероятная достопримечательность не только для любителей книг, но и для путешественников, которые ищут впечатляющие пейзажи.



Библиотека Мяньхуа в Китае / Фото Oddity Central

Библиотека расположена на краю высокой скалы и в окружении пышной зелени. Библиотека Мяньхуа выглядит как нечто созданное искусственным интеллектом, но на самом деле это реальное место, которое может посетить каждый, кто способен добраться туда.

Внешний вид библиотеки производит незабываемое первое впечатление благодаря деревянным мостикам и балконам, свисающим со скалы. Но именно ее интерьер действительно захватывает дух.

Библиотека Мяньхуа расположена внутри большой пещеры, неровные стены которой покрыты тысячами книг.

Хотя библиотека предоставляет доступ к книгам местной общине, она является скорее туристической аттракцией, которая уже привлекла посетителей со всей страны.

В Китае открыли библиотеку на склоне скалы: смотрите видео