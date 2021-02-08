Как правило, при путешествии туристы вносят в свои маршруты храмы и театры, музеи и галереи, правительственные здания и университеты. Однако, они даже не представляют как много библиотек могут стать прекрасной локацией для вдохновения и фото.

Взгляните на эту подборку действительно потрясающих библиотек со всего мира, которые безусловно должны быть в списке каждого путешественника.

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10 самых красивых библиотек мира

Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро, Бразилия

В 2014 году журнал "Time" назвал библиотеку четвертой самой красивой среди всех библиотек мира.



Португальская королевская библиотека / myplanet.com.ua

Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор, Мэриленд, США

Эта пятиэтажная библиотека, что входит в университет Джона Хопкинса, вмещает 300 000 томов.



Библиотека Джорджа Пибоди / pinterest.com

Штутгартская городская библиотека, Германия

Видимо, ее самой интересной особенностью является читальный зал, который по форме напоминает перевернутую пирамиду.



Штутгартская городская библиотека / Getty Images

Королевская библиотека Эскориал, Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Испания

Считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Библиотека Эскориал / Getty Images

Библиотека аббатства Адмонт, Адмонт, Австрия

Она прикреплена к старейшему монастырю в Штирии (провинция Австрия) и содержит наибольшую монастырскую библиотеку в мире.



Библиотека аббатства Адмонт / pinterest.com

Библиотека Джироламини, Неаполь, Италия

Эта уникальная библиотека появилась еще в 1586 году и считается старейшей в Неаполе.



Библиотека Джироламини / kulturologia.ru

Королевская библиотека в Дворце Марфа, Марфа, Португалия

За сохранение 35 000 редких томов здесь отвечают летучие мыши, которые по ночам уничтожают опасных для драгоценных фолиантов насекомых.



Королевская библиотека в Дворце Марфа / discoverportugal.ru

Ватиканская библиотека, Ватикан

Библиотека располагает самым богатым собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения.



Ватиканская библиотека / pinterest.ru

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Парламентская библиотека Handelingenkamer, Нидерланды

Сюда стоит пойти хотя бы ради чугунной винтовой лестницы и балюстрад, выполненных в едином стиле.



Парламентская библиотека Handelingenkamer / bugaga.ru

Библиотека Binhai, Тяньцзинь, Китай

Ряды книг, составленных каскадом вместе с космической центральной пулей и овальным остеклением атриума создают иллюзию человеческого глаза, видимую снаружи.



Библиотека Binhai / pinterest.com