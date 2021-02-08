Самые красивые библиотеки мира, которые должен посетить каждый книголюб: 10 роскошных фотографий
Как правило, при путешествии туристы вносят в свои маршруты храмы и театры, музеи и галереи, правительственные здания и университеты. Однако, они даже не представляют как много библиотек могут стать прекрасной локацией для вдохновения и фото.
Источник:24 канал
Взгляните на эту подборку действительно потрясающих библиотек со всего мира, которые безусловно должны быть в списке каждого путешественника.
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10 самых красивых библиотек мира
Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро, Бразилия
В 2014 году журнал "Time" назвал библиотеку четвертой самой красивой среди всех библиотек мира.
Португальская королевская библиотека / myplanet.com.ua
Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор, Мэриленд, США
Эта пятиэтажная библиотека, что входит в университет Джона Хопкинса, вмещает 300 000 томов.
Библиотека Джорджа Пибоди / pinterest.com
Штутгартская городская библиотека, Германия
Видимо, ее самой интересной особенностью является читальный зал, который по форме напоминает перевернутую пирамиду.
Штутгартская городская библиотека / Getty Images
Королевская библиотека Эскориал, Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Испания
Считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Библиотека Эскориал / Getty Images
Библиотека аббатства Адмонт, Адмонт, Австрия
Она прикреплена к старейшему монастырю в Штирии (провинция Австрия) и содержит наибольшую монастырскую библиотеку в мире.
Библиотека аббатства Адмонт / pinterest.com
Библиотека Джироламини, Неаполь, Италия
Эта уникальная библиотека появилась еще в 1586 году и считается старейшей в Неаполе.
Библиотека Джироламини / kulturologia.ru
Королевская библиотека в Дворце Марфа, Марфа, Португалия
За сохранение 35 000 редких томов здесь отвечают летучие мыши, которые по ночам уничтожают опасных для драгоценных фолиантов насекомых.
Королевская библиотека в Дворце Марфа / discoverportugal.ru
Ватиканская библиотека, Ватикан
Библиотека располагает самым богатым собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения.
Ватиканская библиотека / pinterest.ru
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Парламентская библиотека Handelingenkamer, Нидерланды
Сюда стоит пойти хотя бы ради чугунной винтовой лестницы и балюстрад, выполненных в едином стиле.
Парламентская библиотека Handelingenkamer / bugaga.ru
Библиотека Binhai, Тяньцзинь, Китай
Ряды книг, составленных каскадом вместе с космической центральной пулей и овальным остеклением атриума создают иллюзию человеческого глаза, видимую снаружи.
Библиотека Binhai / pinterest.com
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