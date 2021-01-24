Хоть раз в жизни каждого из нас покидало вдохновение. Существует отличный способ его вернуть – посетить новые, еще неизведанные места. Когда нет возможности отправиться в путешествие, можно хоть на часок "отправиться" в книгу, ведь открывая ее, вы переноситесь в любую часть мира и вдохновляетесь на новые приключения.

Журналисты Travel24 подготовили подборку увлекательных и небанальных книг о путешествиях, которые вдохновят на открытие новых уголков мира.

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"Маленький парижский книжный магазин"

Автор: Нина Джордж

Год издания: 2016

Жанр: художественная литература, роман

Жан – владелец книжной баржи "Литературная аптека", он может исцелить любого, только не самого себя. Душевные муки от воспоминаний о Манон, которая покинула его двадцать один год назад, разбили ему сердце и до сих пор тревожат. Все, что она оставила, письмо, которое Жан никак не решается прочитать. Погрузившись в романтический сюжет вы попутешествуете баржей из Парижа на юг Франции. Мастерски описаны пейзажи, блюда, просто таки говорят "приготовь меня" и мелодраматический сюжет, позволят отдохнуть душой и начать фантазировать о своих странствиях. Для тех, кто захочет повторить маршрут героя в книге есть подробная карта его путешествий.



"Маленький парижский книжный магазин" / list.in.ua

"Есть, молиться, любить!"

Автор: Элизабет Гилберт

Год издания: 2006

Жанр: мемуары, биография

Лиз разочаровалась в семейной жизни и отчаялась в личном счастье, именно поэтому она отправляется странствовать, а вместе с тем начинает писать об этом книгу. На ее пути три страны на "И" – Италия, где она учится есть со вкусом, Индия, где проводит три месяца в поисках духовности и Индонезия, где учится любить, как впервые.

В 2010 году была снята адаптация – одноименная романтическая комедия с Джулией Робертс в главной роли. Одним из продюсеров фильма выступил Брэд Питт.

"Дикая"

Автор: Шерил Стрейд

Год издания: 2012

Жанр: литература о путешествиях, биография

Потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил наклонилась до предела бездны. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. Поэтому она самостоятельно отправилась в пешее путешествие длиной 1770 километров. Ей пришлось пройти знойную пустыню, узкую тропу, расположенную выше 2 тысяч метров над уровнем моря, подняться на заснеженную гору с рюкзаком, который весит 36 килограммов. Но что было сложнее – выдержать тяжелые условия или найти ответы на свои вопросы?



"Дикая" / apaperarrow.com

"1000 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умрешь"

Автор : Патрисия Шультц

Год издания : 2009

Жанр: путешествия и туризм

Это, действительно, внушительный список самых райских уголков на нашей планете. Священные руины, заповедники, лучшие отели, села на холмах, замки, фестивали, рифы, соборы, затерянные острова, оперные театры, музеи – в этой книге вы найдете все! Хотя и после выхода в свет этой работы прошло уже 12 лет, и многое изменилось, все же здесь можно найти огромное количество интересных мест, о которых вы могли даже и не слышать. Эта книга – прекрасный повод запланировать путешествие.

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"Ukraїner. Страна изнутри"

Автор: Богдан Логвиненко

Год издания: 2019

Жанр: рассказы

Книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции Украиной, которая длилась с лета 2016-го до зимы 2018 года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В ней собраны самые яркие моменты из путешествий уникальными уголками страны: истории людей и мест, которые вдохновляют, трогают и удивляют, а также удивительные фотографии, показывающие Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной. Прочитав ее, вы захотите посетить все места, изображенные в книге.



Обложка книги "Ukraїner. Страна изнутри" / Ukraїner

Приятного чтения!