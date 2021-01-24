Книги, которые заставят составлять чемодан и отправляться в путешествие: подборка выходного
Хоть раз в жизни каждого из нас покидало вдохновение. Существует отличный способ его вернуть – посетить новые, еще неизведанные места. Когда нет возможности отправиться в путешествие, можно хоть на часок "отправиться" в книгу, ведь открывая ее, вы переноситесь в любую часть мира и вдохновляетесь на новые приключения.
Журналисты Travel24 подготовили подборку увлекательных и небанальных книг о путешествиях, которые вдохновят на открытие новых уголков мира.
Интересно Увлекательные фильмы, которые вдохновят на путешествие в Италию: подборка выходного дня
"Маленький парижский книжный магазин"
Жан – владелец книжной баржи "Литературная аптека", он может исцелить любого, только не самого себя. Душевные муки от воспоминаний о Манон, которая покинула его двадцать один год назад, разбили ему сердце и до сих пор тревожат. Все, что она оставила, письмо, которое Жан никак не решается прочитать. Погрузившись в романтический сюжет вы попутешествуете баржей из Парижа на юг Франции. Мастерски описаны пейзажи, блюда, просто таки говорят "приготовь меня" и мелодраматический сюжет, позволят отдохнуть душой и начать фантазировать о своих странствиях. Для тех, кто захочет повторить маршрут героя в книге есть подробная карта его путешествий.
"Маленький парижский книжный магазин" / list.in.ua
"Есть, молиться, любить!"
Лиз разочаровалась в семейной жизни и отчаялась в личном счастье, именно поэтому она отправляется странствовать, а вместе с тем начинает писать об этом книгу. На ее пути три страны на "И" – Италия, где она учится есть со вкусом, Индия, где проводит три месяца в поисках духовности и Индонезия, где учится любить, как впервые.
В 2010 году была снята адаптация – одноименная романтическая комедия с Джулией Робертс в главной роли. Одним из продюсеров фильма выступил Брэд Питт.
"Дикая"
Потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил наклонилась до предела бездны. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. Поэтому она самостоятельно отправилась в пешее путешествие длиной 1770 километров. Ей пришлось пройти знойную пустыню, узкую тропу, расположенную выше 2 тысяч метров над уровнем моря, подняться на заснеженную гору с рюкзаком, который весит 36 килограммов. Но что было сложнее – выдержать тяжелые условия или найти ответы на свои вопросы?
"Дикая" / apaperarrow.com
"1000 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умрешь"
Это, действительно, внушительный список самых райских уголков на нашей планете. Священные руины, заповедники, лучшие отели, села на холмах, замки, фестивали, рифы, соборы, затерянные острова, оперные театры, музеи – в этой книге вы найдете все! Хотя и после выхода в свет этой работы прошло уже 12 лет, и многое изменилось, все же здесь можно найти огромное количество интересных мест, о которых вы могли даже и не слышать. Эта книга – прекрасный повод запланировать путешествие.
Читайте также Travel-гороскоп 2021: какие путешествия ждут ваш знак зодиака в Новом году
"Ukraїner. Страна изнутри"
Книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции Украиной, которая длилась с лета 2016-го до зимы 2018 года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В ней собраны самые яркие моменты из путешествий уникальными уголками страны: истории людей и мест, которые вдохновляют, трогают и удивляют, а также удивительные фотографии, показывающие Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной. Прочитав ее, вы захотите посетить все места, изображенные в книге.
Обложка книги "Ukraїner. Страна изнутри" / Ukraїner
Приятного чтения!
Поделиться новостью
-
Книги, которые заставят составлять чемодан и отправляться в путешествие: подборка выходного24 января , 18:02
-
Удивительные панорамы: необычная локация Карпат, о которой до недавнего времени мало кто знал20 января , 08:49
-
Многолюдный Буковель проверили на соблюдение локдауна: что нашли инспекторы18 января , 08:49