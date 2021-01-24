Книги, які змусять складати валізу та вирушати в подорож: добірка вихідного дня
Хоч раз в житті кожного з нас покидало натхнення. Існує чудовий спосіб його повернути – відвідати нові, ще незвідані місця. Коли немає змоги вирушити в подорож, можна хоч на годинку "відправитися" в книгу, адже розгортаючи її, ви переноситеся в будь-яку частину світу й надихаєтеся на нові пригоди.
Журналісти Travel24 підготували добірку захопливих і небанальних книг про подорожі, які надихнуть на відкриття нових куточків світу.
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"Маленька паризька книгарня"
Жан – власник книжкової баржі "Літературна аптека", він може зцілити будь-кого, тільки не самого себе. Душевні муки від спогадів про Манон, яка покинула його двадцять один рік тому, розбили йому серце і досі тривожать. Усе, що вона залишила, лист, який Жан ніяк не наважується прочитати. Занурившись у романтичний сюжет ви помандруєте баржею з Парижа на південь Франції. Майстерно описані пейзажі, страви, що просто таки кажуть "зготуй мене" й мелодраматичний сюжет, дозволять відпочити душею й почати фантазувати про власні мандри. Для тих, хто захоче повторити маршрут героя в книзі є детальна мапа його подорожі.
"Маленька паризька книгарня" / list.in.ua
"Їсти, молитися, кохати!"
Ліз розчарувалася в сімейному житті та зневірилася в особистому щасті, саме тому вона вирушає мандрувати, а разом з тим розпочинає писати про це книжку. На її шляху три країни на "І" – Італія, де вона вчиться їсти зі смаком, Індія, де проводить три місяці в пошуках духовності та Індонезія, де вчиться кохати, наче вперше.
У 2010 році була знята адаптація – однойменна романтична комедія з Джулією Робертс у головній ролі. Одним із продюсерів фільму виступив Бред Пітт.
"Дика"
Втративши матір, зруйнувавши свій шлюб і зв'язавшись з наркоманом, Шеріл дійшла до межі безодні. Їй потрібна була вагома причина, щоб почати нове життя, перестати займатися саморуйнуванням і спробувати врятувати себе. Тому вона самостійно вирушила в пішу подорож довжиною 1770 кілометрів. Їй довелося пройти пекучу пустелю, вузьку стежку, розташовану вище 2 тисяч метрів над рівнем моря, піднятися на засніжену гору з рюкзаком, що важить 36 кілограмів. Але що було складніше – витримати важкі умови чи знайти відповіді на свої питання?
"Дика" / apaperarrow.com
"1000 місць, які варто побачити, перш ніж помреш"
Це, справді, значний список найпрекрасніших райських куточків на нашій планеті. Священні руїни, заповідники, найкращі готелі, села на пагорбах, замки, фестивалі, рифи, собори, загублені острови, оперні театри, музеї – у цій книзі ви знайдете все! Хоча і після виходу у світ цієї праці пройшло вже 12 років, і багато що змінилося, все ж тут можна знайти величезну кількість цікавих місць, про які ви могли навіть і не чути. Ця книга – чудовий привід запланувати подорож.
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"Ukraїner. Країна зсередини"
Книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. В ній зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також дивовижні фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Прочитавши її, ви забажаєте відвідати всі місцини, що зображені у книзі.
Обкладинка книги "Ukraїner. Країна зсередини" / Ukraїner
Приємного читання!
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