Італія – країна, якою можна надихатися нескінченно. Але, якщо ви сумніваєтеся чи їхати туди, або, якщо подорож в цей маленький рай на землі вам найближчим часом не світить – є непоганий варіант, як з цим бути: загортайтеся у плед, наливайте в чашку чай і переглядайте фільми, які переконають вирушити до Італії.

Travel24 підготував добірку атмосферних стрічок про цю країну, після яких ви неодмінно складатимете валізу.

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"Листи до Джульєтти" / Letters to Juliet

Рік виходу: 2010

Жанр: романтика, драма

Режисер: Андреа Гуерра

Головні ролі: Аманда Сейфрід, Ванесса Редгрейв, Крістофер Іген, Франко Неро

Верона – ідеальна декорація та повноцінна дійова особа цього фільму. У місті кохання американка Софія разом з іншими волонтерами відповідає на листи до Джульєтти. Героїня знаходить лист 60-річної давнини, в якому жінка – Клер Сміф розповідає про свої сильні почуття до молодої людини. Софія зустрічається з уже літньою Клер і вмовляє її вирушити у подорож по Італії й відшукати кохання всього її життя. Респектабельний онук, що супроводжує леді в поїздці, проти авантюрної ідеї, але йому дуже подобається Софія, тільки от є проблема, вона заручена...

В кадрі з'являються захопливі по красі місця: це і королева Верона з її ареною, і середньовічне село Суаве, і озеро Гарда і неймовірно душевна Тоскана.

"Листи до Джульєтти": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальні незнайомці" / Perfetti sconosciuti

Рік виходу: 2016

Жанр: комедія, драма

Режисер: Паоло Дженовезе

Головні ролі: Джузеппе Баттістон, Анна Фольєтта, Марко Джалліні, Едоардо Лео

Друзі планують подивитися місячне затемнення. Багато з них давно мають щасливі сім'ї, а хтось знайшов нову подружку, проте не поспішає представити її друзям. Поступово порожня світська розмова всім набридає і комусь приходить ідея провести гру "правда". Друзі починають зачитувати вголос повідомлення з телефонів одне одного, а всі дзвінки приймають через гучний зв’язок. Вечір перестає бути нудним. Гра приймає небезпечні обороти, які загрожують розвалом багаторічної дружби. І все це на фоні мальовничих пейзажів Італії.

"Ідеальні незнайомці": дивіться трейлер онлайн

"Великий сплеск" / A Bigger Splash

Рік виходу: 2016

Жанр: детектив, драма

Режисер: Лука Гуаданьїно

Головні ролі: Дакота Джонсон, Рейф Файнс, Маттіас Шонартс, Тільда Свінтон

Після операції на голосових зв'язках відома рок-діва Маріенн разом зі своїм молодим бойфрендом – кінорежисером Полом відпочиває на італійському острові. Несподівано до них приєднуються її колишній коханий Гаррі і його дочка Пенелопа. Гаррі намагається знову завоювати серце Маріенн, у той час, як Пенелопа намагається спокусити Пола…

"Великий сплеск": трейлер дивіться онлайн

"Римські пригоди" / To Rome with love

Рік виходу: 2012

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Вуді Аллен, Пенелопа Крус, Алек Болдуїн, Грета Гервіг, Елісон Пілл

Фільм розповідає про події, що відбуваються в одному з найдивовижніших міст – Римі. У ньому переплітаються кілька історій, створюючи цікавий і захопливий сюжет. Архітектор у віці, якому Рим немов дав друге життя, молода подружня пара з невеликого містечка, що приїхала в пошуках романтики, постановник опер, який знайшов собі нову потенційну зірку і справжня знаменитість, яка ще буквально вчора була ніким. Всі вони відчують на собі магічний дотик стародавніх вулиць, які пам'ятають ще марші солдат давно зниклої імперії.

У кадрі з'являється Рим: фонтан Треві, Вівтар Миру, Площа Венеція та інші відомі локації.

"Римські пригоди": дивіться трейлер онлайн

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"Турист" / The Tourist

Рік виходу: 2010

Жанр: бойовик, трилер

Режисер: Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк

Головні ролі: Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Пол Бетанні, Тіматі Далтон

Американський турист Френк приїжджає до Італії, щоб залікувати душевну рану. У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою, на ім'я Еліза. Поранене серце, схоже, готове здатися новій коханій. Проте плани Френка й Елізи грубим чином порушує вир інтриг і небезпек. Венеція показана настільки привабливо, що відразу після перегляду хочеться купити квитки, забронювати номер у якомусь палаці й вирушити у поїздку.

"Турист": дивіться трейлер онлайн

"Римські побачення" / All Roads Lead to Rome

Рік виходу: 2015

Жанр: комедія

Режисер: Елла Лемхаген

Головні ролі: Сара Джессіка Паркер, Розі Дей, Рауль Бова, Клаудія Кардінале

У Меггі все сплановано для ідеальної відпустки – сонце Риму і море Тоскани. Ось тільки її 16-річна донька Саммер мріє полетіти назад в Штати до свого бойфренда, а Меггі випадково зустрічає своє перше кохання – серцеїда Луку і його навіжену матусю, яка теж норовить втекти з дому до таємного коханого. Розслаблений відпочинок обертається запаморочливою ​​гонитвою на червоній Alfa Romeo за втікачками-родичками й власним щастям.

Події фільму розгортаються у Римі та його околицях.

"Римські побачення": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!