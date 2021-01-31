С 1 февраля Ватиканские музеи открываются для посетителей. Второй период закрытия вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации длился 88 дней.

Источник: Vatican News

Ватиканские музеи в Риме известны своими художественными коллекциями, которые на протяжении веков собирали Римские Папы. Экспозицию ежегодно осматривают около 4 миллионов посетителей.

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Это уже официально: Ватиканские музеи открывают свои двери для общественности с понедельника 1 февраля, – говорится в сообщении, распространенном музеем, что подтверждает анонс, сделанный 14 января директором Барбарой Яттою в интервью Vatican News.

Отмечается, что после 88 дней закрытия, с 1 февраля 2021 снова можно осмотреть ватиканские коллекции ежедневно, с понедельника по субботу.

Во избежание скоплений людей в рамках противодействия пандемии необходимо сделать предварительную запись непосредственно на сайте Ватиканских музеев.

По данным Worldometer, по состоянию на 31 января 2021 в Ватикане выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, 12 болеют, а летальных случаев нет.