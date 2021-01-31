Ватикан вновь открывает свои музеи для посетителей: детали
С 1 февраля Ватиканские музеи открываются для посетителей. Второй период закрытия вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации длился 88 дней.
Источник: Vatican News
Ватиканские музеи в Риме известны своими художественными коллекциями, которые на протяжении веков собирали Римские Папы. Экспозицию ежегодно осматривают около 4 миллионов посетителей.
Читайте также Новая авиакомпания запустит два рейса из Италии в Украину
Это уже официально: Ватиканские музеи открывают свои двери для общественности с понедельника 1 февраля, – говорится в сообщении, распространенном музеем, что подтверждает анонс, сделанный 14 января директором Барбарой Яттою в интервью Vatican News.
Отмечается, что после 88 дней закрытия, с 1 февраля 2021 снова можно осмотреть ватиканские коллекции ежедневно, с понедельника по субботу.
Во избежание скоплений людей в рамках противодействия пандемии необходимо сделать предварительную запись непосредственно на сайте Ватиканских музеев.
Поделиться новостью