Ватикан знову відкриває свої музеї для відвідувачів: деталі
З 1 лютого Ватиканські музеї відкриваються для відвідувачів. Другий період закриття внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації тривав 88 днів.
Джерело: Vatican News
Ватиканські музеї в Римі відомі своїми художніми колекціями, які впродовж століть збирали Римські Папи. Експозицію щороку оглядають близько 4 мільйонів відвідувачів.
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Це вже офіційно: Ватиканські музеї відчиняють свої двері для громадськості з понеділка 1 лютого, – йдеться у повідомленні, поширеному музеєм, що підтверджує анонс, зроблений 14 січня директоркою Барбарою Яттою в інтерв’ю для Vatican News.
Зазначається, що після 88 днів закриття, з 1 лютого 2021 року знову можна оглянути ватиканські колекції щодня, від понеділка до суботи.
Для уникнення скупчень людей в рамках протидії пандемії необхідно зробити попередній запис безпосередньо на сайті Ватиканських музеїв.
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