Актор, який прославився роллю Шерлока Голмса, розповів виданню Travel + Leisure про подорожі, які найбільше йому запам'яталися. Про це повідомляє 24 Канал.

Якими були перші подорожі Камбербетча?

Уперше за кордон Камбербетч поїхав у 13 років. Він навчався у престижній школі, й багато його однокласників мали будинки по всього світу. Вони запрошували Камбербетча до себе в гості, а той не відмовлявся. Так майбутня зірка побувала у Греції, Іспанії і навіть Гонконгу. Поїздка у Гонконг дуже вразила юного Бенедикта, адже культура й енергія цієї країни стали для нього відкриттям.

Тепер Камбербетч хоче, аби щось схоже пережили його троє малих синів, а тому часто бере їх з собою. Нещодавно сімейство побувало у Парижі. Так він привчає дітей до поваги до інших культур та розширює їхні горизонти.

Зверніть увагу! Якщо ви мріяли побачити Париж, але ніяк не можете назбирати достатньо грошей, то маємо гарну новину. Як пише Lonely Planet, грудень – це ідеальний час для бюджетних мандрівників. У цей період перельоти та ціни на проживання у столиці Франції значно дешевші, аніж в інші місяці. Погода може бути дощовою або сніжною, але Париж прекрасний у будь-яку пору. Крім того, якщо буде дуже холодно, то більшість часу завжди можна провести у музеях.



Панорама на Париж / Фото Depositphotos

Які подорожі найбільше запам'яталися актору?

Актор бере участь у зйомках по всьому світу, а тому часто буває у різних куточках нашої планети. У 2005 році він вперше вирушив у соломандрівку Південноафриканською республікою і Намібією. Це сталося одразу після виснажливих зйомок серіалу "Подорож на край Землі".

Я хотів помандрувати сам, бо в мене був невдалий досвід з деякими колегами-кінематографістами, і я хотів повернути собі безстрашність і почуття пригод. Крім того, я був так далеко від дому, що хотів знайти час і насолодитися цим,

– пояснив Камбербетч.

Ця подорож була надзвичайною. Актор досі згадує, як прокидався на сході сонця посеред піщаних дюн, які нагадували марсіанські пейзажі.

Особлива любов Бенедикта – Нова Зеландія. Він закохався у цю країну на зйомках фільму "Гоббіт" за книгами знаменитого Джона Толкіна. Відтоді актор багато разів повертався у Нову Зеландію і відкривав для себе нові куточки цієї країни.

Куди варто поїхати у соломандрівку?

Якщо ви надихнулися досвідом Камбербетча і теж мрієте поїхати у соломандрівку, то не радимо одразу вирушати в далекі та екзотичні країни. Почати варто з Європи. Раніше ми розповідали про місця, які найкраще підійдуть для самостійних поїздок. Серед них є італійський острів Сицилія, Фарерські острови, іспанська Пальма-де-Майорка та інші місця.