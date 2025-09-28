Проте, лише за 30 хвилин їзди від Хургади є розкішний автономний курорт, який обіцяє зачарувати відвідувачів з першого погляду. Про приховану перлину Єгипту розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Що треба знати про курорт Ель-Гуна у Єгипті?

Ель-Гуна – курортний центр, який пропонує безліч розваг і широкий вибір розкішних готелів. Місто особливо добре підходить для любителів активного відпочинку, адже тут є щось для кожного. Зокрема, Мангровий пляж є популярним місцем для кайтсерферів.

Окрім приголомшливих золотих піщаних пляжів, Ель-Гуна славиться неймовірними кораловими рифами та затонулими кораблями, такими як знамениті Шааб-Ель-Ерг і Керлес-Ріф, які можна дослідити під час екскурсій зі снорклінгом та дайвінгом,

– додають у матеріалі.

Мандрівники можуть орієнтуватися в місті менш ніж за 20 хвилин, що робить його ідеальним місцем для тих, хто хоче зануритися в місцеві традиції. Експерти рекомендують використовувати для пересування тук-туки, оскільки цей вид транспорту дозволяє робити спонтанні зупинки й робить подорож ще більш захопливою.



Курорт Ель-Гуна / Фото elgouna

Для любителів гастрономії та нічних розваг найкращими місцями є пристань для яхт Абу-Тіг і центр міста, де є безліч місцевих магазинів і ресторанів.

Крім того, туристи можуть організувати одноденну поїздку до міста Луксор, яка включає мальовничу подорож пустелею. Ця екскурсія дає можливість дослідити найбільш значущі пам'ятки Єгипту, такі як культовий Карнакський храм і Долина Царів, історичне місце королівських поховань епохи Нового Царства.



Місто Луксор в Єгипті / Фото mytravelation

А подорож на повітряній кулі на світанку пропонує види на численні стародавні пам'ятки, зокрема похоронний храм Хатшепсут на тлі пишних, оброблених полів, що вистилають річку Ніл.

