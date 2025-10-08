Там очень красивые пейзажи, а еще – это прекрасное место для отдыха на воде. 24 Канал со ссылкой на discover.ua расскажет о нем подробнее.

Смотрите также Здесь зародилась ярмарка: как живут Великие Сорочинцы на Полтавщине и что там посмотреть – репортаж

Невероятная Пивиха возле Днепра: где искать эту скрытую жемчужину Полтавщины?

Пивиха расположена между Градижском и Максимовкой на Полтавщине, на левом берегу Кременчугского водохранилища. Ее высота – около 168 метров над уровнем моря, и это самая высокая точка Левобережья Украины в пределах Приднепровья.

Гора стоит на территории ландшафтного заказника местного значения площадью 165 гектаров с уникальными лесными, степными и водными экосистемами. А образовалась она в результате действия древнего ледника, поэтому крутые залесенные склоны и глубокие овраги там – результат многовековой эрозии.

Обратите внимание: как отмечает we.org.ua, на обрывах горы находили органические остатки ледникового периода – речь о кораллах, моллюсках, фрагментах костей мамонтов и шерстистых носорогов.

Живописный панорамный вид с вершины открывает горизонт Днепра, огромное Кременчугское водохранилище и мозаику зеленых степей. Там можно увидеть закат солнца на воде как в кино, оказавшись на настоящей природной смотровой площадке.

Гора Пивиха – полтавская жемчужина, о которой мало кто знает / Смотрите фото krasoty.zemli

Рядом с Пивихой есть чистые пляжи, места для рыбалки и кемпинга. А добраться туда очень просто – менее чем за 20 минут на автомобиле от Кременчуга.

История этого места связана с Пивгородским монастырем, основанным где-то в XVI веке, и местными легендами о казацких повстанцах и монахах, которые прятались среди неприступных обрывов. Сегодня же гора является популярной локацией для любителей походов, фотосессий, пикников и даже парапланеризма.

Какие еще интересные природные туристические магниты Полтавской области стоит увидеть?